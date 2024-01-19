Якутия и Запорожская область снимают фильм с участием известных российских актеров про СВО

Якутия и Запорожская область снимают фильм «Позывной Алдан» про СВО, в котором принимает участие известный российский актер Иван Охлобыстин. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в прямом эфире передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24».

Отмечается, что фильм станет первым художественным межрегиональным проектом новых территорий про специальную военную операцию. По словам режиссера картины Дмитрия Кольцова, первые съемки уже прошли в Якутии.

Напомним, что кассовые сборы якутского кино растут ежегодно. Так, в 2023 году кассовые сборы якутского кино составили рекордные 100 млн рублей, тогда как в 2022 году — 73 млн рублей, в 2021 году — 61 млн рублей.

В Якутии с 2020 года ежегодно предусматривается до 80 миллионов рублей на развитие киноиндустрии. В республике работают около 50 кинокомпаний и творческих коллективов. Одной из крупнейших является кинокомпания «Сахафильм», созданная в 1992 году. В среднем в регионе за год выпускается 12 картин. С 2011 года было выпущено 100 кинолент.

Отметим, что в 2023 году утверждена концепция развития киноиндустрии, анимации и производства цифрового контента республики до 2027 года.