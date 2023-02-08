Стоимость рекламы в Телеграме – создание и размещение

В любой социальной сети есть свои блогеры, бизнесмены и звезды разного калибра, все они стремятся заработать используя свой аккаунт. Приобрести накрутку Телеграм подписчиков и получить бесплатно можно здесь https://doctorsmm.com/nakrutka-podpischikov-v-telegramm-kanal/, а пока стоит разобраться в том, зачем вообще нужна реклама в Телеграм.

Зачем и кому нужна реклама в Телеграм - сколько на стоит

В первую очередь стоит более детально рассмотреть, кто пользуется Телеграм. Основная часть пользователей этой социальной сети – молодые люди от 18 до 45 лет. То есть это самая платежеспособная часть населения. Кроме того, эти люди ещё и очень активны, если речь идёт о выборе товаров и услуг, то они действительно активно разыскивают самые интересные предложения.

А с учётом того, что сейчас определённые бренды ушли с территории РФ, освободилось много ниш, которые сейчас активно занимают предприниматели их России. А так как им где-то нужно искать новых потребителей, то продвижение в Телеграм стало одним из наиболее популярных направлений в рекламе.

В итоге продвижение выбирают начинающие предприниматели, которые пока только начинают свой бизнес-путь. Однако и до того момента, как произошли изменения на рынке и в информационном поле. Телеграм существовал, здесь развивали свои аккаунты многие блогеры. Им также удавалось получать рекламные контракты. С помощью сайта докторсмм можно продвинуть Телеграм канал, группу ВКонтакте и страницу в Одноклассниках. На сайт доступен бесплатный / пробный тариф.

Особенности создания и размещения таргета в Telegram

Каждый пользователь мессенджера знает, что это не социальная сеть, Телеграм является мессенджером и это становится понятно сразу же после установки приложения на смартфон. Но используют его именно как социальную сеть. Создание и размещение рекламы имеет свои особенности:

пост в любом случае будет выглядеть как сообщение. Поэтому его нужно сделать максимально информативным именно с помощью теста;

блогер, на странице которого будет размещена реклама, может выбрать определённые реакции для рекламного поста. Лучше отказаться от негативных смайлов, пользователи Телеграм часто ставят их не потому, что пост не нравится, а потому, что их можно поставить в качестве шутки;

ставьте ссылку на видном месте. Лучше в конце поста, она обязательно должна выделяться на общем фоне.

Реклама в Телеграм способна принести реальную пользу бизнесу. Пользователи Телеграм пока ещё действительно доверяют рекламе в мессенджере, во многом это обосновано тем, что здесь рекламируют действительно хорошие товары и услуги.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.