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Стратегию развития творческого кластера экономики России обсудили на Форуме креативных индустрий в рамках ПМЭФ

editor
By editor
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креативна экономика - пмэф-2025
Фото © пресс-служба Фонда Росконгресс

Форум креативных индустрий состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. Его главная тема – «Партнерства и коллаборации. Формируя устойчивое будущее». Организатор – социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум.

В программу вошли 15 сессий, посвященных креативным индустриям. В числе тем обсуждения – будущее визуального кода России, экономика хайпа, искусство в эпоху трансформации, контент для подростков с ориентиром на традиционные ценности, развитие видеоигровой индустрии, особенности креативной экономики страны, выход российских брендов на международные рынки и влияние искусственного интеллекта на творческие индустрии.

«Сейчас уже очевидно, что творчество в широком смысле – это драйвер экономики будущего. В связи с этим поддержке креативного кластера экономики уделяется особое внимание – в частности, ранее был принят отраслевой закон. Кроме того, Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025 отдельно подчеркнул важность креативных индустрий для страны и поручил разработать долгосрочную стратегию развития отрасли. Прошедший Форум креативных индустрий показал, что Россия обладает огромным потенциалом для создания глобально востребованного контента. Наша задача — обеспечить условия для его реализации. Убежден, синергия между бизнесом, государством и творческими сообществами откроет новые горизонты для развития креативной экономики страны», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Форум собрал экспертов, представителей креативного сектора экономики России, органов государственной власти и общественных организаций. Среди них – советник Президента России Елена Ямпольская, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, старший вице-президент, директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде, генеральный директор Wink Антон Володькин, режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, продюсер и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда и другие.

«В этом году мы впервые провели нашу традиционную диалоговую площадку под названием «Форум креативных индустрий». Переименование связано с принятием отраслевого закона и стало отражением роста роли творческого кластера в жизни страны. В дискуссиях принимали участие различные специалисты — от художников и дизайнеров до технологических визионеров и инвесторов. Такой открытый диалог между носителями традиций и создателями будущего — это мощный импульс для развития всей отрасли. Именно здесь рождаются проекты, которые определят культурный и экономический ландшафт России на годы вперед», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Ключевым событием Форума стала пленарная сессия «Креативные индустрии – 2030. Федеральная стратегия: вектор на регионы», участники которой рассмотрели механизмы роста доли креативной экономики России до уровня 6% ВВП к 2030 году.

В рамках дискуссии обсудили способы расширения вклада креативных индустрий в экономику страны с учетом поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по разработке долгосрочной стратегии развития креативной экономики, сделанного на ПМЭФ 20 июня, и закона «О развитии креативных индустрий», который закрепил за отраслью статус отдельного сектора экономики.

«Это рамочный закон, который выстраивает правила игры, не вводя избыточного регулирования, и предоставляет регионам гибкие механизмы поддержки. Теперь креативные индустрии получили легитимную возможность получать государственную поддержку, а их развитие признано на федеральном уровне. Динамика отрасли очевидна: креативная экономика становится реальным сектором, способствующим созданию новых рабочих мест, удержанию молодых специалистов и развитию регионов. Важно, что в более чем 70 субъектах Российской Федерации уже созданы институты развития креативных индустрий, а внимание руководства страны к этому сектору подтверждает его стратегическую значимость для будущего экономики России», – подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

В числе главных приоритетов участники дискуссии выделили создание условий для ведения бизнеса, инвестиций, конкурентоспособности проектов на мировой арене и взаимодействия государства, компаний и учебных заведений. Отдельно отмечена необходимость устранить административные препятствия и обеспечить комплексную государственную поддержку предпринимателей и стартапов в творческой сфере.

«Несмотря на позитивные шаги, сохраняется необходимость преодоления разрыва между федеральным центром и регионами. Важно наладить взаимодействие и обмен опытом для достижения общей цели. Планируется разработка поправок и нового законопроекта, дополняющего действующий. Федеральный закон — это живой инструмент, подлежащий регулярному обновлению. Обнаружив недостатки, мы обязаны оперативно реагировать и инициировать внесение изменений», – отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Кроме того, на сессии указали на важность разделения ответственности между центром и регионами, а также необходимость стандартизации подходов для повышения эффективности регионального управления творческими индустриями и их интегрирования в мировую экономическую систему.

«Региональный стандарт по развитию креативных индустрий успешно выполнил свою первоначальную задачу — сбор лучших практик. Сейчас, с выходом новой законодательной базы, его содержание существенно расширится. Основное нововведение — детализированные рекомендации по поддержке конкретных отраслей, подготовленные совместно с профильными ассоциациями и специалистами. Благодаря стандартам регионы смогут сосредоточиться на собственных конкурентных преимуществах, создавая привлекательные условия для инвесторов и профессионалов. Предлагаю объединить усилия для эффективного внедрения новых рекомендаций», – заключила директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.

Отдельное внимание эксперты уделили вопросам международного позиционирования и экспорта продукции. Участники дискуссии выступили за расширение присутствия российских культурных проектов на зарубежных рынках за счет подготовки кадров, создания кластеров инновационных технологий и активного продвижения культуры и наследия России.

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