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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Антонина Приезжева: ключевое для построения карьеры — умение работать в команде и соотносить свои амбиции с целями компании

editor
By editor
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пмэф 2025 - антонина приезжаева
Фото © «Газпром-Медиа Холдинг»

Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева выступила на сессии «Тактика чемпионов: как строить карьеру по правилам HR-директоров» в рамках ПМЭФ-2025. В рамках сессии эксперты обсудили подходы к найму в разных отраслях, ключевые компетенции, необходимые специалистам, а также вопросы построения личного бренда и развития сотрудников внутри компании.

Антонина Приезжева рассказала, что в медиаотрасли своя специфика найма сотрудников, поиск достаточно диверсифицированный, «бутиковый». «В креативных профессиях отсутствие профильного образования не является непреодолимым препятствием. Большее значение имеет опыт, талант, огонь в глазах, желание двигаться вперед и наличие креативного мышления вне зависимости от того, о какой профессии в отрасли идет речь», — считает директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга». Она также отметила, что необходимо учиться внутри команд, на первый план выходят наличие мягких навыков и эмоциональный интеллект.

В дискуссии на тему, как работать со специалистами, которые хотят развиваться внутри компании, эксперт рассказала, что если речь идет о построении личного бренда, то лидерство невозможно без работы в команде. «Ключевое умение — распределять роли, понимать свою роль в команде. Нужно не бояться брать на себя ответственность, это большая инвестиция в свою карьеру на старте. Когда компания увидит это, она сама сделает все, чтобы продвинуть специалиста. Важно также, чтобы амбиции соответствовали целям компании, тогда карьера пойдет вверх», — подчеркнула директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга».

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