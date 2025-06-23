Антонина Приезжева: ключевое для построения карьеры — умение работать в команде и соотносить свои амбиции с целями компании

Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева выступила на сессии «Тактика чемпионов: как строить карьеру по правилам HR-директоров» в рамках ПМЭФ-2025. В рамках сессии эксперты обсудили подходы к найму в разных отраслях, ключевые компетенции, необходимые специалистам, а также вопросы построения личного бренда и развития сотрудников внутри компании.

Антонина Приезжева рассказала, что в медиаотрасли своя специфика найма сотрудников, поиск достаточно диверсифицированный, «бутиковый». «В креативных профессиях отсутствие профильного образования не является непреодолимым препятствием. Большее значение имеет опыт, талант, огонь в глазах, желание двигаться вперед и наличие креативного мышления вне зависимости от того, о какой профессии в отрасли идет речь», — считает директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга». Она также отметила, что необходимо учиться внутри команд, на первый план выходят наличие мягких навыков и эмоциональный интеллект.

В дискуссии на тему, как работать со специалистами, которые хотят развиваться внутри компании, эксперт рассказала, что если речь идет о построении личного бренда, то лидерство невозможно без работы в команде. «Ключевое умение — распределять роли, понимать свою роль в команде. Нужно не бояться брать на себя ответственность, это большая инвестиция в свою карьеру на старте. Когда компания увидит это, она сама сделает все, чтобы продвинуть специалиста. Важно также, чтобы амбиции соответствовали целям компании, тогда карьера пойдет вверх», — подчеркнула директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга».