Стройка на Счастье: на речном острове в Улан-Удэ вырастет «каменный цветок»

Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект Национального музея Бурятии. Его архитектурная концепция предполагает возведение разновысокого здания сложной конфигурации в форме лепестков речного лотоса.

«Участок строительства будущего музея расположен в месте слияния рек Уды и Селенги на острове Счастье. Максимальная высота 6-этажного здания составит 48,590 м. Здание имеет форму, напоминающую цветок из четырех больших и четырех маленьких «лепестков». Его габариты в плане по контуру наружных стен в несущих конструкциях составляют 71 на 71 метр», — сообщила Лилия Резанова, главный эксперт проекта Красноярского филиала Главгосэкспертизы России.

Новое современное здание с просторными выставочными залами, фондохранилищем, детским центром, реставрационными мастерскими и различными вспомогательными объектами подарит музею новые возможности для демонстрации и хранения богатейших коллекций, уточнили эксперты Главгосэкспертизы.

Строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения с УК «Инфратех Концессии». Застройщик – ООО «Музейный центр УУ». Генеральный проектировщик – ООО «Дальневосточный проектный институт».