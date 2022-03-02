Студенческий канал МГИК TV появился на RUTUBE!

Студенческий канал Московского государственного института культуры МГИК TV стал первым среди студенческих видеоканалов российских вузов, кто воспользовался услугами крупнейшего российского видеохостинга RuTube.
«RuTube полностью обновился и теперь это совершенно новый сервис. Как по дизайну, так и в техническом плане. Мы с удовольствием осваиваем и используем для развития все современные площадки новых медиа», — прокомментировал запуск нового канала ректор МГИК Арсений Миронов.
Главная задача МГИК TV — показать жизнь вуза изнутри. Для абитуриентов и их родителей — это возможность увидеть институт глазами студентов, побывать на мастер-классах и концертах с участием звёздных гостей, окунуться в студенческую жизнь через репортажи и съемки мероприятий студенческого совета.
«МГИК TV выгодно отличается от видеоканалов большинства других вузов, потому что он не столько про лекции, сколько про творческие будни и праздники самого культурного вуза страны. Команда проекта производит новый, молодежный контент, и что важно, и в камере, и за камерой, и в монтажной комнате – только студенты. Именно благодаря этому у нашего канала свое неповторимое лицо», — отметил ректор МГИК, Арсений Миронов.
Смотри «МГИК TV» на RuTube! Будь на культурной стороне!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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