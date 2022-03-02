В РГИСИ отметят юбилей факультета музыкального театра и эстрадного искусства

В Российском государственном институте сценических искусств пройдет серия эксклюзивных мероприятий, приуроченных к юбилею факультета музыкального театра и эстрадного искусства.

Этот факультет является самым молодым в театральном институте на Моховой, однако его история началась еще в 1926 году с открытия отделения эстрадного искусства. Позднее оно стало частью факультета драматического искусства, затем переросло в кафедру и только в 2015 году стало самостоятельным подразделением института.

Среди выпускников отделения – Семен Спивак, Юрий Гальцев, Олег Погудин, Борис Смолкин, Елена Воробей, Виктор Кривонос, Евгений Дятлов, Вадим Фиссон и многие другие артисты и режиссеры.

Первое событие юбилейной программы состоится уже 6 марта в 18:00 на сцене Учебного театра «На Моховой». Студенты мастерской заслуженного артиста РФ Ивана Благодёра представят класс-концерт «Калейдоскоп».

Для студентов, оканчивающих в этом году институт, класс-концерт станет своеобразным подведением итогов четырехлетнего обучения. Они представят номера, в которых отразятся главные дисциплины факультета: сольное пение, вокальный ансамбль, актерское мастерство, сценическая речь, танец. Зрители познакомятся с тренингами, практикуемыми на курсе, увидят работы, участвовавшие в Международном вокальном конкурсе-фестивале «Поющая маска», отрывки из учебных спектаклей, а также сцены, не вошедшие в финальный вариант постановок.

Студенты и мастер курса расскажут зрителям об особенностях воспитания артиста музыкального театра, о жизни мастерской, гастролях, участии в фестивалях и конкурсах.

Иван Благодёр – профессор, заведующий кафедрой вокала и музыкального воспитания, заслуженный артист Российской Федерации. Является одним из основателей и художественным руководителем Международного вокального конкурса-фестиваля имени Андрея Петрова «Поющая маска». Преподает в театральном институте на Моховой с 2001 года.

Фото – РГИСИ

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