Минцифры открывает доступ к электронным учебникам «Просвещения»

Цифровые материалы крупнейшего издательства учебной литературы «Просвещение» теперь доступны бесплатно на онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент», запущенной Минпросвещения совместно с Минцифры России и АНО ВО «Университет Иннополис».

Доступ к самым востребованным ЭФУ и популярному сервису для школьников «Учим стихи» открылся 1 марта. Воспользоваться платформой могут педагоги, представители администрации школ и СПО, родители и сами учащиеся.

В пакете «Просвещения» — электронные формы учебников по основным школьным предметам с 1 по 11 класс, а также сервис «Учим стихи».

Каждый представленный ЭФУ включен в действующий Федеральный перечень учебников, содержит полный объем печатной версии и сопровождается дополнительным мультимедийным контентом. В библиотеку отдельно добавлены материалы для учащихся с ОВЗ.

«Учим стихи» — это интерактивная библиотека из 300 стихотворений школьной программы, содержащая помимо текста аудиодорожку с профессиональным прочтением стихотворения, иллюстрации и комментарии к сложным словам. С помощью сервиса школьники быстрее запоминают произведения отечественной классики и понимают смысл и настроение стихотворения.

Уже сейчас на educont.ru зарегистрированы более 1 410 000 пользователей, из которых более 1,2 миллионов — ученики. Среди самых активных регионов, открывших для себя бесплатный верифицированный контент, — Самарская, Липецкая, Свердловская и Челябинская области, а также Чувашия и Башкортостан.

Воспользоваться цифровыми материалами можно, активировав в личном кабинете бесплатный контент «Просвещения» в разделе «образовательные платформы».

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