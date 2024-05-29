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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Студенты Британки разработали одежду для детей с ДЦП

editor
By editor
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одежда для детей с дцп

Британская высшая школа дизайна на протяжении 8 лет реализует модуль по инклюзивному дизайну. Каждый год фокус меняется: ранее студенты программы «Дизайн одежды» уже создавали вещи для людей с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. В 2024 году они работали с подопечными благотворительного фонда «Добросердие», который помогает детям с церебральным параличом.

Для погружения в проект студенты провели встречу с детьми, их родителями и сотрудниками фонда. Учащиеся узнали о трудностях, с которыми сталкиваются дети с ДЦП: тело зафиксировано в одном положении, из-за чего процесс переодевания стоит особенно остро. Семьи также отметили общую проблему выбора верхней одежды, поэтому многие студенты сосредоточились на разработке бомберов, курток и свитшотов.

Учащимся предстояло решить две ключевые задачи: функционально адаптировать вещи под запросы моделей и учесть их личные предпочтения в одежде. Проект состоял из нескольких этапов: студенты собирали информацию по открытым источникам, использовали визуальную аналитику, проводили интервью и тестировали различные гипотезы, а также навещали детей, чтобы понять их образ жизни. Подопечным фонда был обеспечен индивидуальный подход: с каждым ребенком работала группа из 4 студентов. Сначала они сделали быстрые прототипы, затем макеты, а готовые вещи представили уже на защите, после чего подарили их детям.

Изделия получили высокую оценку родителей. Они отметили, что одежда технологична и облегчает ежедневный ритуал переодевания. Модели также остались довольны: например, студенты обрадовали Татьяну Скобликову, которая долгое время мечтала о вечернем наряде. Учащиеся сшили для девушки оригинальное платье-конструктор. Вдохновением для образа послужили наряды любимых героинь Татьяны: Анны и Эльзы из мультфильма «Холодное сердце».

Куратор ДПО «Дизайн одежды» Анна Черных:

«Модуль инклюзивного дизайна развеивает мифы о дизайне одежды. Студенты снимают “розовые очки” и сталкиваются с реальностью, где есть большой спрос на адаптированные вещи и почти отсутствуют предложения, потому что рынок инклюзивной одежды пока не сформировался. Проект показывает разные целевые аудитории и другой процесс создания: меньше творчества, больше аналитики, дизайна и инженерии. Кроме этого, он развивает эмпатию и наглядно демонстрирует социальную миссию дизайна — когда вещи способны менять качество жизни».

Президент фонда «Добросердие» Надежда Корсакова:

«Это ценный опыт для нас. Мне кажется, молодому поколению важно прикоснуться к теме инклюзивного дизайна. Студенты создавали одежду практически для своих сверстников, которые отличаются от них физическими данными. Они также желают красиво одеваться, модно выглядеть, носить не только функциональную, но и стильную одежду. Хотелось бы, чтобы проект развивался, чтобы молодежных коллекций, доступных людям с инвалидностью, было больше».

Руководитель Факультета моды и стиля, Продюсер образовательных программ Британской высшей школы дизайна Виктория Ромашова:

«Мы интегрируем инклюзивный дизайн во все программы. Каждый год учим не только fashion-дизайнеров, но и стилистов подбирать одежду для людей с особенностями. Например, наши студенты делали проект Blind Fashion для слабовидящих и невидящих людей. Они испытывают огромные сложности с подбором одежды, поэтому на помощь приходят стилисты. В работе с такими клиентами особенно важно уметь описывать цвета, фактуры, форму предметов и объяснять, что ты подбираешь и зачем».

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