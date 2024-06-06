Цвет и стиль лета 2024

Елена Шерипова – эксперт в области моды

Вместе с летом к нам спешат новые тренды, которые касаются не только фасона и особенностей элементов гардероба, но и цветовой палитры. Специально для тех, кто хочет быть в курсе последних тенденций, предлагаем ознакомиться с главными хитами самого жаркого сезона-2024.

Все оттенки неба

Голубой, синий, лазурный и даже холодный серый (оттенок «северная капелька») – вашего внимания заслуживает любое решение, которое наводит на мысли о бескрайних горизонтах неба. Каждый из подобных цветов добавит в образ нотку спокойствия и уверенности. Если говорить о более ярких и интенсивных идеях, например, синем или электрике-блю, то они сделают аутфит ярким, динамичным и невероятно привлекательным. Кроме того, все приведенные цвета легко сочетаются с другими колерами – белым, розовым, лиловым, желтым, серым и черным.

«Сливочное масло»

Еще одним трендом стал цвет «сливочное масло», который в 2024 году стал очень часто мелькать на модных показах. Данный оттенок оказался на волне успеха еще весной, а затем плавно перекочевал в летний сезон. В отличие от привычных желтых и лимонных тонов цвет «сливочное масло» выглядит изящнее и элегантнее, представляя собой приглушенную вариацию. Такой мягкий и нежный тон раскрывает свою красоту прежде всего на тонких и струящихся материалах, например, на шифоне или шелке. Не менее интересно «сливочное масло» смотрится на полупрозрачных тканях, добавляя образу капельку откровенности и чувственности.

«Мята»

Если раньше в тренде были спокойные и приглушенные вариации зеленого, то теперь в моде активные и яркие решения. Одним их таких примеров стал оттенок «мята», отличающийся интенсивностью и насыщенностью, прямо как листочки известного растения. Указанный цвет подходит как для создания гламурных праздничных образов, так и для спорта и отдыха. В первом случае его можно разбавлять благородным бежевым, пастельным розовым или светло-голубым, а во втором – белым или черным.

«Бриллиантовый белый»

Летом никак не обойтись без создания освежающего образа, который заметно «охладит» нас и поможет чувствовать себя комфортно под палящими лучами солнца. Именно поэтому бесспорным трендом в жаркий сезон 2024 года стал «бриллиантовый белый». Это холодный, слегка искрящийся и невероятно благородный оттенок, отсылающий к только что выпавшему снегу и мгновенно создающий нарядный образ. Учтите, что данный тон подходит не всем, поскольку может подчеркнуть особенности кожи, сделав ее оттенок более землистым и серым. Если вы не уверены в своей совместимости со столь неоднозначным цветом, держите его подальше от лица и разбавляйте голубым, бирюзовым или коричневым.

«Апельсиновый сок»

Фаворитом в жарком сезоне стал и «апельсиновый сок», созданный для самых активных и жизнерадостных людей. Зачастую его называют грейпфрутовым из-за ноток красного и оранжевого оттенков. Поскольку сам по себе указанный цвет очень сильный, его лучше смягчить соседством бежевого, белого или серого. Если же вы хотите получить экстравагантный и броский лук, создайте с «апельсиновым соком» тотал-лук, который не даст остаться в тени.