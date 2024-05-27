МХПИ представил новую коллекцию в японском стиле на премии «Дай пять!»

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) принял участие во всероссийской молодежной премии «Дай пять!», представив уникальную капсульную коллекцию, вдохновленную японскими персонажами My Melody и Kuromi. Показ мод, подготовленный студентами МХПИ совместно с телеканалом «СТС Love» и студией Дмитрия Винокурова, стал ярким событием церемонии награждения. Событие проходило в большом концертном зале на Международной выставке-форуме «Россия».

Коллекция МХПИ продемонстрировала новаторское сочетание различных стилей моды с сильным акцентом на японские мотивы и поп-культуру. Каждый образ представляет собой гармоничный синтез элементов викторианской эпохи, готики и традиционной японской одежды, дополненный деталями, характерными для персонажей My Melody и Kuromi.

Модели были одеты в роскошные платья с пышными многослойными юбками, украшенными кружевами, рюшами и сетчатыми вставками, создающими удивительную текстурность и глубину. Силуэты некоторых нарядов напоминали традиционные японские кимоно с широкими рукавами и объемными юбками. Дизайнеры искусно использовали элементы, схожие с воротником хаори — традиционного японского жакета, носимого поверх кимоно, подчеркивая шею и плечи моделей.

Особое внимание привлекли оригинальные головные уборы с ушками, отсылающие к культовым образам My Melody и Kuromi. Некоторые модели были украшены масками и экстравагантными аксессуарами, добавляющими образам загадочности и авангардности. Цветовая гамма варьировалась от нежных пастельных тонов, присущих стилю My Melody, до глубоких темных оттенков, характерных для Kuromi, создавая контрасты и многослойность в каждом наряде.

В некоторых образах присутствовали элементы, напоминающие металлические доспехи и футуристические детали, придающие нарядам дерзкий и драматичный вид. Эти акценты гармонично сочетались с романтичными и нежными силуэтами платьев, демонстрируя умение дизайнеров находить баланс между различными стилями.

Аксессуары также играли важную роль в создании целостных образов. Модели носили пояса, напоминающие традиционные японские оби, подчеркивающие талию и добавляющие нарядам аутентичности. Некоторые образы были дополнены сумочками и клатчами с изображениями Kuromi и My Melody, привнося игривые и милые акценты.

Коллекция МХПИ произвела неизгладимое впечатление на зрителей и профессионалов моды своей оригинальностью, высоким качеством исполнения и внимательностью к деталям. Каждый наряд был настоящим произведением искусства, отражающим креативность и мастерство молодых дизайнеров института.

Ректор МХПИ Алексей Егоров высоко оценил работу студентов и отметил, что коллекция демонстрирует их глубокое понимание различных культур и умение гармонично сочетать, казалось бы, несочетаемые элементы. «Наши студенты в очередной раз доказали, что способны создавать поистине уникальные и запоминающиеся образы, находя вдохновение в самых разных источниках», — прокомментировал Алексей Егоров.

Это было масштабное мероприятие, где выступили самые яркие звезды российкого шоу-бизнеса. Среди них были: Ваня Дмитриенко, Арсений Бородин, Rasa, Хабиб, Родион Газманов, Валя Карнавал, группа 5УТРА, Ольга Бузова, Акмаль, Galibri & Mavik, MIA BOYKA, Миша Марвин, Вячеслав Макаров, Filatov & Karas, ДжаЯмми, Свят и многие другие.

Всероссийская молодежная премия «Дай пять!», организованная Региональным благотворительным фондом «Дети помогают детям» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ежегодно собирает талантливых детей и подростков со всей страны. Участие студентов МХПИ в этом масштабном событии еще раз подтверждает высокий уровень подготовки в институте и открывает новые возможности для начинающих дизайнеров.