Студенты МХПИ превратили сказку Андерсена в модную коллекцию «Небесные ласточки»

Гобеленовые ткани, корсеты со сложными силуэтами, длинные фалды в виде ласточкиных хвостов и цветочные мотивы — студенты МХПИ представили 36 уникальных образов, вдохновленных классической сказкой «Дюймовочка». Коллекция «Небесные ласточки» объединила работу учащихся колледжа и института, став настоящим творческим экспериментом.

Московский художественно-промышленный институт обратился к «неувядающей классике» — в новой коллекции представлены ремейки знаковых работ от Dior McQueen и Dolce&Gabbana, выполненные из гобелена. Этот материал стал основным художественным элементом всего показа — из него создали не только платья, но и шляпы, сюртуки, пиджаки, обувь и сумки.

«Сейчас в тренде гобеленовые ткани — это показывают последние коллекции Dolce&Gabbana, Dior, и другие дизайнеры», — отмечает Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института. Мы создали прецедент, включив в наш показ уникальные исторические костюмы из коллекции Вячеслава Зайцева «Полнолуние» из коллекций 2011 года. Это невероятные образы шоу-стопперы от великого мастера.

Символ нашей коллекции — ласточка — выбран неслучайно. Это собирательный образ с множеством культурных отсылок: к советскому кино, пасхальной неделе и символу мира. Примечательно, что брошь в виде ласточки на первой модели была создана руками девушки из Луганска Ирина Зовнер, но все же главную роль этого показа добрые лесные феи, принц и,конечно же, Дюймовочка.

«Это сказка про надежду, обновление и любовь. Смысл в том, что каждый должен найти своих людей, свой круг, в котором сможет чувствовать себя уверенно», — говорит о концепции коллекции Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института.

Среди наиболее технически сложных экспериментов — создание «свиты принца» с мундирными фалдами в виде ласточкиных хвостов, стелющимися по подиуму. «Мы хотели сделать дворцовые костюмы свиты а-ля рус, но подиум был со сложной шероховатой поверхностью, а длинные хвосты из тяжелой ткани сопротивлялись поверхности и отчаянно переворачивались при любом повороте. Мы вышли из положения, придумав необычный выход, при котором хвосты всегда находились в одном положении».

Особенность работы над коллекцией — в коллективной работе без жесткого разделения на «авторские работы». «МХПИ — это всегда коллективный труд, коллекция разрабатывается совместно с дизайнерами и стилистами со всех курсов», — подчеркивает Алексей Егоров. Среди ключевых участников — выпускница бакалавриата Олеся Овсейчук, магистрант Полина Бабий, студентка 3 курса бакалавриата Эмилия Пятаченко и студентка 3 курса колледжа София Фурсова.

«Идея без эмоций не работает. Любое произведение должно составлять эмоциональную составляющую для зрителя», — отмечают студенты о своем подходе к созданию коллекции.

Зрители тепло приняли показ, отметив яркие цвета и необычные силуэты. Многим понравился позитивный настрой коллекции и её сказочная атмосфера. «Небесные ласточки» будут представлены публике в рамках летних показов, Московской недели моды и летних фестивалей. Премьера коллекции состоялась 16 апреля 2025 года.