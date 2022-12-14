В Барвиха LUXURY VILLAGE состоялся закрытый показ реалити-шоу «МечтаЮ»

Премьеру посетили Светлана Зейналова, Алиса Толкачёва, Сергей Демянчук, Максим Зиновьев и другие. Реалити-шоу от Solovyov Production выходит на экраны телеканала «Ю» уже 10 декабря. Цель проекта – исполнить самые заветные мечты девушек со всей России.

Алиса Толкачева

Максим Зиновьев

Мария Бабкина

Светлана Зейналова

Сергей Демьянчук

Тимур Соловьев и Евгения Сергеенкова

Яна Шилова и Екатерина Ульянова

На участие в проекте было просмотрено более 500 заявок. В первую очередь выбирались к исполнению не материальные желания, а настоящие мечты, способные изменить жизнь. В проекте приняли участие такие известные люди, как Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Алексей Березуцкий, Сергей Демьянчук (гр. «Премьер-министр»), Максим Зиновьев, Анастасия Задорина и другие.

«Проект несет в себе очень важную миссию – помощь людям, которые хотят изменить свою жизнь, но которые возможно не понимают как. Часто жизненные обстоятельства заставляют забыть нас о своих мечтах и желаниях. И социальная миссия нашего проекта – вернуть в это ощущение, помочь вспомнить об этих желаниях и помочь участницам начать путь по их новому будущему» – прокомментировала генеральный продюсер телепроекта Евгения Сергеенкова.

Режиссёром проекта выступил телеведущий Тимур Соловьев, который также является основателем видеопродакшена и соавтором проекта «МечтаЮ».

«Мы долго работали, много снимали и сегодня хотим показать вам первую серию светлого и созидательное реалити шоу МечтаЮ. Это история не просто про красивую картинку, а эмоции, ощущения и большая радость, которые передаются зрителям с каждой новой серией» – рассказал Тимур Соловьёв.

Ведущей проекта стала основательница сети модельных агентств Mary Way, модель и телеведущая Мария Бабкина, которая помогает каждой участнице прийти к своей мечте. Мария сама прошла через этот путь, и в каждой серии делится с участницей своим опытом и помогает смело идти к намеченной цели.

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