Кэтрин Матильда (Тильда) Суинтон (англ. Katherine Matilda «Tilda» Swinton) — британская актриса. Родилась 5 ноября 1960 года в Лондоне, Великобритания. Призёр двух крупнейших кинофестивалей мира — Берлинского (1988, 2008) и Венецианского (1991). Лауреат премий «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль второго плана» в фильме «Майкл Клейтон» (2007). Известна по ролям как в независимом кино, так и в блокбастерах.

1. На сцене и на экране: «Человеческий голос» в Перми объединит театр и кино. 2023

Visited 1 times, 1 visit(s) today