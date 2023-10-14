Педро Альмодовар Кабальеро (исп. Pedro Almodovar Caballero) — испанский кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. Родился 25 сентября 1949, Кальсада-де-Калатрава, Сьюдад-Реаль в Испании. Лауреат двух премий Оскар («Всё о моей матери» — «Лучший фильм на иностранном языке»; «Поговори с ней» — «Лучший оригинальный сценарий»). Приобрёл всемирную известность во второй половине 1980-х годов комедийными мелодрамами и «пленительно агрессивным дизайном» фильмов.

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