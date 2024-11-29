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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Свадьба Кречинского»: Премьера, которая заставляет задуматься о настоящих чувствах  

«Свадьба Кречинского»: Премьера, которая заставляет задуматься о настоящих чувствах  

editor
By editor
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свадьба-кречинского
Фото © Петр Захаров

29 ноября в «Театре на Трубной» состоялась долгожданная премьера спектакля «Свадьба Кречинского». Постановка, созданная художественным руководителем театра и режиссером Дмитрием Астраханом, обещает не просто развлечение, а глубокое погружение в мир человеческих эмоций и отношений.

  В отличие от традиционного водевиля, где акцент делается на музыкальные номера и внешние эффекты, в этой интерпретации пьесы мы наблюдаем попытку раскрыть настоящий драматизм, скрытый в сюжете и характерах персонажей. Это не просто комедия; это исследование человеческой природы, где за смехом скрываются серьезные вопросы о любви, предательстве и истинных чувствах.

  Спектакль радует зрителей живой музыкой и яркими декорациями от сценографа Анастасии Глебовой. Необычные динамические люстры и сцена, расположенная в центре зала, создают уникальную атмосферу, позволяя зрителям стать частью происходящего. Они не просто наблюдают, а погружаются в мир Кречинского, где царит холодный расчет и азартная болезнь.  

Андрей Карако в роли Кречинского мастерски передает образ человека, который не способен на искренние чувства. Главный герой — авантюрист и игрок, чья жизнь полна обмана и предательства. Но в этом мрачном мире появляется Лидочка, чистая душа, которая дарит ему шанс на исцеление. Использует ли наш герой этот шанс, чтобы изменить свою судьбу?  

Эта постановка заставляет задуматься: что чувствует человек, способный на предательство? Каково это — жить в мире, где эмоции заменены расчетом? Каждый зритель может найти в этом вопросе отражение своих собственных переживаний и страхов.  Спектакль «Свадьба Кречинского» — это не просто театральное представление. Это возможность взглянуть на себя и свои отношения с новой стороны. В мире, полном манипуляций и поверхностных связей, так важно помнить о настоящих чувствах и искренности.

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