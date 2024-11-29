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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваДва академика «На лоне». Собственная выставка сумела удивить художницу Ольгу Тихонову

Два академика «На лоне». Собственная выставка сумела удивить художницу Ольгу Тихонову

editor
By editor
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выставка
Открытие выставки. Фото © Дмитрий Кисилев

Персональная выставка академика Ольги Тихоновой под кураторством академика Евгении Васильевой «На лоне», открывшаяся 25 ноября 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников, представляет собой экспозицию, наполненную живописью инсталляциями и звуковым сопровождением.

«Сегодня на выставке прозвучало много необычных слов, полных восхищения и недоумения. Главное, что все слова были полны эмоций. Я впервые сталкиваюсь с такой реакцией на своей выставке и, честно говоря, сама нахожусь в эстетическом шоке, так как это действительно уникальная экспозиция. Она отличается от привычных классических выставок, здесь много неожиданных решений инсталляций и перевёрнутых работ, что вызывает странные эмоции», — поделилась с собравшимися Ольга Тихонова.

Отдельно Тихонова отметила, что благодаря куратору Евгении Васильевой она осознала, что создание экспозиции — это отдельная профессия, требующая долгого обучения и природного вкуса, что стало для неё открытием, несмотря на её опыт.

На открытие поздравить художников пришли Виктор Глухов, председатель правления Московского союза художников и Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА).

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Фото © Дмитрий Кисилев

Персональная выставка открыта для посетителей до 7 декабря 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников.

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