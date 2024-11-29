Два академика «На лоне». Собственная выставка сумела удивить художницу Ольгу Тихонову

Персональная выставка академика Ольги Тихоновой под кураторством академика Евгении Васильевой «На лоне», открывшаяся 25 ноября 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников, представляет собой экспозицию, наполненную живописью инсталляциями и звуковым сопровождением.

«Сегодня на выставке прозвучало много необычных слов, полных восхищения и недоумения. Главное, что все слова были полны эмоций. Я впервые сталкиваюсь с такой реакцией на своей выставке и, честно говоря, сама нахожусь в эстетическом шоке, так как это действительно уникальная экспозиция. Она отличается от привычных классических выставок, здесь много неожиданных решений инсталляций и перевёрнутых работ, что вызывает странные эмоции», — поделилась с собравшимися Ольга Тихонова.

Отдельно Тихонова отметила, что благодаря куратору Евгении Васильевой она осознала, что создание экспозиции — это отдельная профессия, требующая долгого обучения и природного вкуса, что стало для неё открытием, несмотря на её опыт.

На открытие поздравить художников пришли Виктор Глухов, председатель правления Московского союза художников и Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА).

Персональная выставка открыта для посетителей до 7 декабря 2024 года в выставочном зале Товарищества Живописцев Московского союза художников.