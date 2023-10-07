В музее современного искусства АРТМУЗА представили большую выставку живописных работ Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени».

Этого автора, выпускника Академии художеств им. Репина, члена Союза художников, чьи работы находятся во многих частных собраниях России, Великобритании, Австрии, США, любители живописи знают как мастера исторического жанра и масштабных батальных сцен. Но диапазон его творчества невероятно широк и охватывает разные времена и жанры, а образный мир, им создаваемый, часто бывает загадочен и, на первый взгляд, непостижим.

Художественный язык, который использует Андрей Ромасюков, чтобы донести идею через определенный символ, приобретает важнейшее значение. Тут находят отражение интерес автора и к эстетике средневековой миниатюры, и к поэзии Серебряного века, преломление энергии разных культур, глубокое знание семиотики, истории и происхождения изображаемых явлений.

Выставка «Отрицание течения времени» – это некая мистическая парадигма, размышления художника на тему времени и пространства.

Ход жизни сущего, его ощущение, измерение - один из древнейших вопросов и тем для исканий человечества. Хронос – первейшая стихия и состояние, в котором живёт всё материальное от Начала и до Конца. Жизнь любого моря, царства, животного подчинены вместе лишь одному закону – закону Времени. Моря высыхают, царства рассыпаются, сменяя друг друга, как и животный мир, образуя нескончаемый круг рождения и смерти. Однако математика, полифония, идея, искусство выходят за рамки этого закона.

В своих картинах Андрей Ромасюков задаёт вопрос: «А что, если Оно (время) не идёт вовсе?»

Полностью исключая ход времени на полотнах, художник перемещает нулевой меридиан Российской Империи с Пулковской высоты в любом направлении, нарушая ход часов, минут, секунд.

Получается, вчера ещё не завершилось…, и тогда исторический образ не так далёк от нас, ныне живущих.

Вчера ещё не кончилось, Завтра ещё не пришло, а Сегодня длится всегда.

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