Интерактивный урок «Маленькие герои большой войны» прошел в Музее Победы в преддверии Дня московского народного ополчения, который отмечается 11 октября. Занятие для второклассников прошло в рамках программы «Школьный музей Победы».

Юные гости музея встретились с внуком московского ополченца 13-й Ростокинской дивизии Умяра Садретдинова — Рустамом Садретдиновым.

«Для меня самое главное, что мой дедушка ушел на фронт добровольцем, ведь ополченцами всегда становились самые патриотичные люди. В годы Великой Отечественной мой дед работал ездовым — возил артиллерийскую 45-мм пушку. 12 октября 1941 года его ранили, и он попал во вражеский плен, прошел через несколько лагерей для военнопленных, в итоге попал в «Шталаг IV», который располагался на юге Германии (ныне это север Чехии)», — рассказал Рустам Садретдинов.

Рустам Садретдинов показал детям семейные реликвии военного времени. Среди них была справка 1942-43 годов на собаку Джемку о том, что животное нуждается в усиленном питании.

«У моей бабушки была овчарка по кличке Джемка. Она стояла на специальном учете как породистая собака, чьих щенков отправляли на фронт. Поэтому на Джемку выписывался специальный фронт-паек. От своей бабушки я узнал, что в годы Великой Отечественной был продукт под названием «маргуселин» — смесь маргарина, гусиного жира и сала. Его выдавали и людям, и собакам», — рассказал внук ополченца.

Кроме этого, ребята в интерактивной форме узнали, кто записывался в народное ополчение в годы Великой Отечественной войны и какие боевые задачи ставились перед народными дивизиями, а также кто стоял у истоков школьного музея памяти 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Также на уроке в Музее Победы школьники узнали о четвероногих героях Великой Отечественной, какую службу собаки проходили в военные годы, как собаки-связисты несли донесения в специальной гильзе на ошейнике и разматывали телефонный кабель, закрепленный на шлейке.

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