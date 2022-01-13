Персональная выставка Зорикто Доржиева «Лоскутный человек» продлена до 31 января

Персональная выставка Зорикто Доржиева «Лоскутный человек» в Москве, в Центре дизайна Artplay, продлена до 31 января 2022 года.

Экспозиция — это своеобразный лабиринт, в котором огромные изображения лиц воображаемых людей, похожие на фантастические пейзажи или закодированные порталы в другие измерения, соседствуют с авантюрными сюжетами неснятых аниме, картинами, скульптурами, медиа-артом, NFT и граффити.

ZORIKTO (Зорикто Доржиев) — известный современный живописец, скульптор, арт-экспериментатор, диджитал-художник. Его произведения успешно демонстрируются по всему миру. Проект Zorikto “New Steppe” был представлен в рамках 58-й Венецианской биеннале. Две картины проданы на аукционе Christie’s. Персональные выставки Zorikto успешно прошли в Третьяковской галерее (Москва), Русском музее (Санкт-Петербург), Музее Востока (Москва), Ноймюнстерском Аббатстве (Люксембург), Совете Европы (Страсбург, Франция), Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия), Галерее Hay Hill (с церемонией открытия в Музее Виктории и Альберта, Лондон, Великобритания). Среди почитателей таланта и коллекционеров произведений Zorikto немало известных политиков, бизнесменов, звезд кино и музыкантов.

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