СВЕТСКАЯ МОСКВА НА ОТКРЫТИИ НОВОГО ПРОСТРАНСТВА SISTEMA GALLERY

12 сентября в самом центре Москвы, на Чистых прудах на территории бывшей усадьбы Николая Скворцова, построенной в конце XIX века, открылось новое пространство SISTEMA GALLERY. Новый этап развития галереи, открывшейся летом 2022 года, расширил ее деятельность, включив в программу лекции, мастер-классы, большие выставочные проекты.

«Сегодня мы открываем новое пространство SISTEMA GALLERY – это заметный шаг по созданию в Москве крупнейшего арт-кластера. Сейчас в него входят выставочные пространства, лекционный зал и открытое хранение, а до 2025 года во дворе в Бобровом переулке появятся мастерские художников, тематический магазин, библиотека и ресторан.

Мы открываем сезон 23/24 годов двумя масштабными проектами Ростана Тавасиева, рассказывающими о возможных процессах наполнения космоса искусством. В конце осени мы планируем представить выставки двух хорошо известных художников, чьи произведения хранятся в музейных коллекциях: Дмитрия Шорина, Алены Кирцовой», – рассказывает директор галереи Анастасия Волкова.

Первыми гостями вечера стали: директор «Музея Москвы» Анна Трапкова, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, основатель фонда RuArts Марианна Сардарова, основательница Музея AZ Наталия Опалева, советник министра культуры и туризма Московской области Алина Сапрыкина, директор ярмарки Blazar Александра Лекомцева, содиректор Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Ирина Успенская, программный директор фонда V–A–C и дома культуры «ГЭС-2» Алиса Прудникова, певец и композитор Василий Вакуленко (Баста) с супругой Еленой Вакуленко-Пинской, главный редактор «Независимой галеты» Константин Ремчуков с супругой Еленой, журналист Алена Долецкая, генеральный директор ГУМа Теймураз Гугуберидзе, основательница Arctic Explorer Ксения Чилингарова, журналист Ксения Соловьева, актриса Дарья Повереннова, консультант по маркетингу международной выставки ARTDOM Илья Давыдов, гастрономический колумнист Ольга Карпова, журналист Евения Милова, журналист Евгений Заболотный, дизайнер Елена Пинская, владелица бутика «Кузнецкий мост 20» Ольга Карпуть, основатель Divno Маша Федорова, блоггер основательница клиники красоты Omny Beauty, Ирина Шапиро, Инга Бергман, Мария Мессерер, Артем и Юлия Акимовы, Маруся Михейчик и многие другие.

Открывшиеся выставки Ростана Тавасиева «Астероиды и кометы» и «Планетарные туманности» являются частью большого проекта художника «Каталог произведений искусства в космическом пространстве». Первый том каталога издан к открытию выставок. В экспозиции представлено более 30 живописных работ, свыше 20 листов графики и серии скульптур. Проект в столь полном объеме показан впервые, большинство работ созданы специально к открытию. В рамках параллельной программы пройдут лекции и кинопоказы, посвященные искусству в космосе.

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