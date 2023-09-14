День Рождения Helen Yes

На днях в Москве певица, актриса и блогер-миллионник Helen Yes c размахом отметила 29 - летие. Дима Билан, Люся Чеботина, Akmal’, Карина Негай, Настя Годунова и другие пришли поздравить Helen Yes с Днем Рождения
Настя Годунова и Елена Сажина
Все гости были приглашены в яркий и красочный мир Барби, где каждая деталь была продумана до мелочей. Розовые декорации, блестящие аксессуары и великолепные наряды создали атмосферу настоящей сказки.
Группа «Фабрика»
Helen Yes представила невероятное шоу, которое оставило всех гостей в полном восторге. В рамках мероприятия прошла эксклюзивная презентация ее нового дуэта с популярной группой "Фабрика". Также, поздравить популярного блогера решил и певец Akmal’.
Дима Билан
Сюрпризы продолжились и были они исключительно приятными. Гости с восторгом встретили хедлайнера вечера - Диму Билана. Под его хиты танцевали все. Но еще большим удивлением стало появление праздничного торта. Многоярусный десерт оказался фонтаном, повергнув всех в шок.
Первый кусок праздничного торта Лена (Helen Yes) отдала своей маме, и поблагодарила ее за жизнь.
Люся Чеботина
Мероприятие завершилось фееричным выступлением Люси Чеботиной. Которая вновь порадовала всех своим невероятным выступлением. Она приехала специально, чтобы поздравить Helen YesИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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