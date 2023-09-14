Выставка акварели Сергея Андрияки открывается в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет выставку живописи народного художника Российской Федерации, академика РАХ Сергея Николаевича Андрияки, приуроченную к его 65-летию. В ретроспективной экспозиции представлено около 300 работ, выполненных мастером в технике акварели.

Художник широко известен во всем мире как один из главных мастеров академической живописи акварелью. Автору подвластно множество техник изобразительного искусства, в том числе темпера, гуашь, масляные краски, значительную часть своего творческого пути он посвятил мозаике, витражу, офорту, росписи по эмали и фарфору, но главной для него всегда была акварель. Он – убежденный сторонник реализма в искусстве, развивающий в своем творчестве традиции классической многослойной акварельной живописи. Свои работы он пишет с натуры и по памяти, без предварительного рисунка карандашом (кроме сложных архитектурных мотивов), которые под кистью художника обретают особое очарование, поэзию, лиризм. С помощью многослойных лессировок, как по сухой, так и по мокрой поверхности листа бумаги, он детально воспроизводит окружающую действительность, мастерски передавая тончайшие цветовые нюансы. Художник создаёт уникальные крупноформатные акварели, нехарактерные для этой техники.

Одними из любимых тем автора стали притягательная красота памятников русской архитектуры и мимолетные состояния природы: последние лучи заката, нежная майская зелень, туманная дымка, сказочный иней и все то, чего мы не замечаем в суете бытия. Глубоко поэтическое восприятие мира помогает художнику передать духовное величие православных храмов, очарование уютных улочек старинных городов России. В 1995 по заказу мэрии Москвы, художник написал шестиметровую акварель – панораму Москвы XIX века. Цветное изображение города того времени было воссоздано по изображениям из фотоальбома Найденова 1867 года. Мастер убежден: естественная красота поднимает человека над обыденностью, и поэтому особое место в его творчестве отведено натюрмортам и изображениям цветов.

Сергей Андрияка – представитель художественной династии. Его отец Николай Иванович Андрияка (1905-1977) – заслуженный художник РСФСР, работал преподавателем Московской средней художественной школы при Академии художеств СССР, а последние годы жизнь был ее директором. Сергей Андрияка окончил факультет живописи МГХИ имени В.И. Сурикова в 1982 году. Еще во время учёбы в Институте он начал преподавать в МСХШ, а с 1985 года стал старшим преподавателем Суриковского института. Этот педагогический опыт позволил ему разработать свою уникальную систему непрерывного художественного образования и эффективную авторскую методику преподавания академического рисунка и акварельной живописи детям и взрослым. В 1999 году он основал собственную Школу, а в 2002 году – Академию акварели и изящных искусств, бессменным руководителем которой мастер является и по сей день. Под руководством С.Н. Андрияки Академия стала одним из ведущих методических центров художественного образования в России. Сергей Николаевич полон творческих замыслов, которые воплощаются в замечательные произведения живописи. Художник с большим успехом провел более тысячи персональных выставок, а его картины находятся в музеях и частных собраниях многих стран мира.

В рамах выставки в залах МВК РАХ запланированы творческие встречи с автором - 30 сентября и 28 октября 2023 года. Дополнительная информация о мероприятии будет опубликована на сайте Российской академии художеств.

Сроки экспонирования: 22 сентября – 29 октября 2023 года.

Сергей Андрияка. Водопад в Норвегии. 2007. Бумага, акварель, 210х148 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Всё к чаю. 2001. Бумага, акварель, 71х110 см. Собственность автора





Сергей Андрияка. Купол Рождественского собора в Звенигороде. 1998. Бумага, акварель, 150х105 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Мостик у Суханово. 2000. Бумага, акварель, 65х49 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Разноцветные ирисы. 2000. Бумага, акварель, 76х56 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Сретенский монастырь. 2001. Бумага, акварель, 33х50 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Теплый вечер. 2001. Бумага, акварель, 120х210 см. Собственность автора

Сергей Андрияка. Церковь Николы в Пыжах. 1998. Бумага, акварель, 43х56 см. Собственность автора

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