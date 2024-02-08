Светская премьера мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» в Москве

7 февраля телеканал ТНТ провел презентацию мелодрамы «Бедные смеются, богатые плачут» производства Good Story Media. Мероприятие прошло в особняке на Волхонке - одном из самых красивых зданий 18 века в самом центре Москвы. Сериал, который сами авторы называют «мелодрамой 2.0», представили продюсеры Марина Никольская и Аркадий Водахов, а также актеры сериала Саша Стоун, Михаил Сотников, Серафима Соловьева, Сергей Ланбамин, Ананке Арейру, Мирко Дзаго, Ирина Соколова, Андрей Гальченко, Алина Дулова.

Поздравить коллег и друзей с премьерой пришли Оксана Самойлова и Джиган вместе со своими детьми Майей и Давидом, которые снялись в сериале; а также гостями презентации стали Тина Канделаки, Лео Канделаки, Александр Добровинский, Женя Искандарова, Прохор Шаляпин, Саша Стоун, Михаил Сотников, Серафима Соловьева, Ананке Арейру, Батишта, Сергей Ланбамин и другие.

Гостей премьеры ждал сюрприз от одного из самых известных шефов страны, итальянца с русской душой и бога кулинарии Мирко Дзаго, который сыграл в сериале роль шеф-повара в доме главного героя. В особняке на Волхонке Мирко устроил свое кулинарное шоу и приготовил миниатюры позиций сета Via Con Me из ресторана средиземноморской кухни Onest, сделав акцент на любимые россиянами блюда вроде борща и чебуреков, но в своей особенной интерпретации.

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ:

«Для канала ТНТ не свойственен жанр мелодрамы, уже 6 лет прошло с выхода нашего последнего эксперимента с ним - сериала “Улица” Good Story Media. Настало время взглянуть на эту форму по-новому. Мы сильно верим в наш новый сериал “Бедные смеются, богатые плачут”: потенциал у него на сотни серий. Это современная история Золушки с флером канала ТНТ».

Марина Никольская, креативный продюсер и соавтор сценария:

«Это попытка перезагрузить жанр мелодрамы и сделать его смотрибельным буквально для всех. Это своего рода терапия, чтобы зрители, включая ТНТ, могли отключиться от своих проблем и понаблюдать за приключениями главной героиней нашей истории Кати, которую сыграла Полина Денисова. И я надеюсь, вы ее полюбите! Для меня, как сценариста, этот проект стал и своего рода челенджем, до этого я и мои соавторы писали, в основном, комедии. Надеюсь, у нас все получилось. В проекте снялись Александр Самойленко, Алена Хмельницкая, Анна Снаткина и в то же время много новых имён».

Саша Стоун:

«Я хочу сказать “спасибо” абсолютно всем, кто работал над этим проектом, за этот месяц вы стали для меня огромной семьей, с которой я пережил множество эмоций. Я надеюсь, что эту работу, которую мы делали кровью, потом, нервами, трудами и усилиями, зрители оценят по достоинству и, наверное, будут смотреть как “СашуТаню” на ТНТ ближайшие лет 30!»

О фильме

Скрываясь от проблем, которые ей подкинул родной брат, Катя устраивается горничной в большой дом на Рублевке. Кроме Кати, в особняке будут жить и другие служанки, охранники, водители, которых нанял олигарх Сергей. Он собрал под одной крышей всю семью – свою настоящую, третью по счету, жену и их общих детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им о своей смертельной болезни. С этого момента дом начинает кипеть от интриг, и тайны прошлого переплетаются с непростыми отношениями всех участников истории в настоящем.

На Катю обращает внимание Миша, старший сын Сергея, который представляется ей слугой дома. Дочь Сергея, Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от разных перипетий и секретов семьи Сергея.

Генеральные продюсеры проекта – Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, креативные продюсеры – Марина Никольская и Алексей Малышев («Кафе «Куба»), Анна Борисова («С нуля»), Сергей Куваев и Наталия Вагонова («Солдатки»). В авторской комнате: Марина Никольская, Анна Борисова, Алексей Малышев, Антон Зайцев, Павел Суитин. Режиссеры-постановщики: Влад Николаев, Анна Лобанова, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.

В главных ролях: Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова, Сергей Ланбамин, Владимир Афанасьев, Ананке Арейру, Саша Стоун, Батишта, Виктор Васильев, Андрей Гальченко, Алина Дулова, Майя Самойлова, Давид Устименко, Мирко Дзаго и др.

Фото – www.rodin.ru