«Джестер» – история, которая развивается по законам жанра, не надоедая благодаря харизматичному злодею, неожиданным шуткам и впечатляющему антуражу. Таинственное создание – не то человек, не то дух в пугающей маске клоуна – наводит ужас на жителей небольшого городка в ночь Хэллоуина. Пиджак и хищная улыбка оказываются не костюмом, а игры и загадки ведут к кровавым последствиям. Под угрозой оказываются жизни двух сестёр, которые решаются преодолеть разногласия ради совместной борьбы с многоликим злом.

Фильм родился из серии одноимённых короткометражек 2016, 2018 и 2019 годов, популярных не только среди ценителей жанра, но и рядовых зрителей. Творческий тандем Колина Кравчука и Майкла Шеффилда принёс проекту громкую славу при минимальных затратах – Майкл Шеффилд сыграл главную роль и принял активное участие в работе над сценарием, а Колин Кравчук взял на себя постановку.

В полнометражной картине дуэт не изменяет традициям – Шеффилд вновь взялся за образ жуткого создания, Кравчук – за режиссуру, а сценарий друзья написали в соавторстве.

«Мы многие годы говорили о превращении истории Джестера в полнометражный художественный фильм, но считали, что герою не хватает объёма для того, чтобы стать действующим лицом сложной сюжетной линии. И всё же, когда нам поступило предложение о съёмках картины, мы немедленно согласились! Главной задачей было сохранение атмосферы короткометражек при более детальной проработке персонажей», – говорит режиссер Колин Кравчук.

В кресле одного из продюсеров картины – Эдуардо Санчез, снявший вместе с Дэниелом Мириком культовый фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», который стал одним из самых успешных независимых проектов в истории и обратил внимание деятелей искусства на жанр найденной плёнки.

Роли в фильме исполнили Майкл Шеффилд, Лелия Симингтон («Заступник», «Грубая сила», «Что скрывает ложь»), Делани Уайт. Их партнёром стал Мэтт Сервитто – звезда проектов «Барри», «Сопрано», «Банши», «Правила съёма: Метод Хитча», «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус», «Вкус жизни» и «Зачарованная».

Фильм – полнометражный дебют режиссёра Колина Кравчука, уже собравшего клуб поклонников своих короткометражных фильмов ужаса.