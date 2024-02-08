Вадим Репин и Кремлевский оркестр впервые вместе

Лучшие страницы европейского музыкального романтизма – признанные шедевры и симфонические редкости, почти не встречающиеся в афишах, – такую программу для своего первого совместного концерта в Государственном Кремлевском дворце выбрали всемирно известный скрипач Вадим Репин и дирижер Константин Чудовский.

Центр программы – концерт №1 Макса Бруха – визитная карточка Вадима Репина, его исполнение признано в мире эталонным. Сам артист не раз признавался в том, что для него «одно удовольствие играть этот концерт – очень трепетное, поэтичнейшее сочинение, где даже паузы в сольной партии полны глубокого смысла и особой выразительности».

Перечень симфонических редкостей на этот раз пополнит ещё одно произведение Макса Бруха - Первая симфония, посвященная Иоганнесу Брамсу. В России она исполняется крайне редко.

Вадим Репин - народный артист Российской Федерации, один из самых титулованных российских скрипачей, ученик Захара Брона (Новосибирск), победитель престижных мировых конкурсов скрипачей — конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, конкурса скрипачей имени Г. Венявского в Люблине и др. Сотрудничал с ведущими мировыми музыкантами - Иегуди Менухиным, Мстиславом Ростроповичем, Зубином Метой, Риккардо Мути, Кентом Нагано, Валерием Гергиевым, Джеймсом Ливайном, Куртом Мазуром, Саймоном Рэттлом, Мартой Аргерих, Михаилом Плетнёвым, Юрием Башметом, Евгением Кисиным.

Вадим Репин играет на скрипке, изготовленной Антонио Страдивари в 1733 году.

Государственный Кремлевский оркестр под управлением Константина Чудовского – симфонический оркестр, созданный в 2019 году и по праву занимающий достойное место среди лучших российских коллективов. Каждое выступление оркестра демонстрирует публике неразрывную связь с великими традициями исполнительского мастерства и одновременно устремленность в будущее, взаимодействуя с самыми актуальными творческими тенденциями. Основой нового коллектива стал творческий состав Государственного духового оркестра России, переданный Министерством культуры РФ в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. В числе главных задач Государственного Кремлевского оркестра – участие в официальных мероприятиях государственного значения и важнейших общественно-политических событиях страны. В настоящее время состав Государственного Кремлевского оркестра включает два коллектива: симфонический и духовой. В репертуаре оркестра большое место занимают произведения русской и зарубежной классики, сочинения современных композиторов, а также популярная музыка самых разных жанров.

С 2020 года пост художественного руководителя и главного дирижера Государственного Кремлевского оркестра занимает Константин Чудовский, лауреат молодежной премии «Триумф». С 2019 года – главный дирижер театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбург); с 2022 года – приглашенный дирижер Государственного академического Большого театра России. На концертной сцене выступал с такими коллективами, как Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова, Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Государственная академическая симфоническая капелла России, Венский камерный оркестр, Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона, Национальный оркестр Лиона, Филармонический оркестр Сантьяго и другие.