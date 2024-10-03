Более 100 экспонатов представили на выставке «История в объективе» в Музее Победы

2 октября в Музее Победы открылась выставка «История в объективе», посвященная творчеству фотокорреспондента ТАСС Николая Кубеева. Экспозиция приурочена к 80-летию смерти журналиста.

«Вступив добровольцем в ряды народного ополчения в октябре 1941 года, Николай Кубеев сражался на Калининском и Северо-Западном фронтах и вел фоторепортажи с места боев. После тяжелого ранения на передовой больше года боролся за жизнь и скончался в возрасте 33 лет в мае 1944 года. Благодаря поисковой работе учащихся московской школы № 293 имени А.Т. Твардовского была восстановлена биография Николая Кубеева. В 2022 году, спустя более 80 лет, в ТАСС вернулись оригинальные негативы периода Великой Отечественной войны и довоенные работы журналиста», — рассказали в Музее Победы.

В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, сын Николая Кубеева Михаил Кубеев, учителя и ученики школы № 293 имени А.Т. Твардовского.

«История в объективе» — это уникальная выставка для ТАСС, потому что в год своего 120-летия мы еще начинаем цикл наших мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Это, пожалуй, самое первое из них, которое мы проводим. Когда мы узнали так досконально о судьбе Николая Дмитриевича Кубеева, сами были удивлены. Человек просто легендарный, настоящий фотожурналист», — сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Судьба Николая Кубеева действительно непростая. В сложный период для страны, когда в Москве собирались дивизии народного ополчения, он решил пойти добровольцем на фронт. Вместе с винтовкой всегда носил фотоаппарат и делал уникальные кадры, которые нам помогают теперь представить, как все на самом деле происходило на фронте и в Москве», — выступил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В совместный выставочный проект информационного агентства России ТАСС и Музея Победы вошло более 100 экспонатов, среди них – уникальные фотоматериалы и подлинные реликвии. Впервые широкой публике представили ранее неизвестные работы талантливого фотожурналиста агентства Николая Кубеева. Посетители экспозиции смогут погрузиться в атмосферу довоенной жизни Москвы: увидеть центральные улицы, праздники и спортивные парады, понять, как жили и отдыхали, чем увлекались и к чему стремились граждане молодого советского государства. Фотографии периода Великой Отечественной войны расскажут о формировании народного ополчения Москвы, подготовке столицы к обороне, о боевой учебе и быте бойцов Красной Армии.

В экспозиции показаны предметы из фондов Музея Победы и реликвии, предоставленные сыном Николая Кубеева Михаилом Николаевичем Кубеевым. Гости могут увидеть фотоаппараты «Лейка», на который снимал фотожурналист, «Фотокор №1» и «ФЭД» 1930-40-х годов, оригинальные негативы с записками фотокорреспондента в редакцию, отпечатанные снимки и фотобумагу. Выставку дополняют предметы, передающие атмосферу предвоенной Москвы, посвящённые темам советского спорта и парадов, пионерскому движению, досугу и творчеству.