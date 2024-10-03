РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваБолее 100 экспонатов представили на выставке «История в объективе» в Музее Победы

Более 100 экспонатов представили на выставке «История в объективе» в Музее Победы

editor
By editor
75
история в объективе

2 октября в Музее Победы открылась выставка «История в объективе», посвященная творчеству фотокорреспондента ТАСС Николая Кубеева. Экспозиция приурочена к 80-летию смерти журналиста.

«Вступив добровольцем в ряды народного ополчения в октябре 1941 года, Николай Кубеев сражался на Калининском и Северо-Западном фронтах и вел фоторепортажи с места боев. После тяжелого ранения на передовой больше года боролся за жизнь и скончался в возрасте 33 лет в мае 1944 года. Благодаря поисковой работе учащихся московской школы № 293 имени А.Т. Твардовского была восстановлена биография Николая Кубеева. В 2022 году, спустя более 80 лет, в ТАСС вернулись оригинальные негативы периода Великой Отечественной войны и довоенные работы журналиста», — рассказали в Музее Победы.

В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, сын Николая Кубеева Михаил Кубеев, учителя и ученики школы № 293 имени А.Т. Твардовского.

«История в объективе» — это уникальная выставка для ТАСС, потому что в год своего 120-летия мы еще начинаем цикл наших мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Это, пожалуй, самое первое из них, которое мы проводим. Когда мы узнали так досконально о судьбе Николая Дмитриевича Кубеева, сами были удивлены. Человек просто легендарный, настоящий фотожурналист», — сказал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Судьба Николая Кубеева действительно непростая. В сложный период для страны, когда в Москве собирались дивизии народного ополчения, он решил пойти добровольцем на фронт. Вместе с винтовкой всегда носил фотоаппарат и делал уникальные кадры, которые нам помогают теперь представить, как все на самом деле происходило на фронте и в Москве», — выступил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

В совместный выставочный проект информационного агентства России ТАСС и Музея Победы вошло более 100 экспонатов, среди них – уникальные фотоматериалы и подлинные реликвии. Впервые широкой публике представили ранее неизвестные работы талантливого фотожурналиста агентства Николая Кубеева. Посетители экспозиции смогут погрузиться в атмосферу довоенной жизни Москвы: увидеть центральные улицы, праздники и спортивные парады, понять, как жили и отдыхали, чем увлекались и к чему стремились граждане молодого советского государства. Фотографии периода Великой Отечественной войны расскажут о формировании народного ополчения Москвы, подготовке столицы к обороне, о боевой учебе и быте бойцов Красной Армии.

В экспозиции показаны предметы из фондов Музея Победы и реликвии, предоставленные сыном Николая Кубеева Михаилом Николаевичем Кубеевым. Гости могут увидеть фотоаппараты «Лейка», на который снимал фотожурналист, «Фотокор №1» и «ФЭД» 1930-40-х годов, оригинальные негативы с записками фотокорреспондента в редакцию, отпечатанные снимки и фотобумагу. Выставку дополняют предметы, передающие атмосферу предвоенной Москвы, посвящённые темам советского спорта и парадов, пионерскому движению, досугу и творчеству.

Предыдущая статья
В Большом театре объявили победителей юбилейного Чемпионата ArtMasters
Следующая статья
Светская премьера «Подростков в космосе» в Московском планетарии

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru