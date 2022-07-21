Светящиеся кубы и футуристические абстракции появились в Парке Кузьминки

В центральной части парка открыли уличную инсталляцию «Световые арт-кубы». Они представляют собой метровые кубические объекты, грани которых оформили уличные художники.
Это идеальная локация для красивых фотографий. Конструкция в буквальном смысле создает ламповую атмосферу. Потому что вечером место, где установлены кубы, превращается в стильное световое пространство.
Уникальные эскизы для этих объектов создали 25 граффити-райтеров: YANA MAD, GerGel.art, shimaryway, Guskova E, Urban Fresco, Dislav, Yonya Belmond и другие.
Рисунок каждой грани абсолютно разный: граффити с геометрическим фигурами, с изображениями известных персонажей, футуристическая абстракция, портреты людей, пейзажи.
Если вы еще не видели эту экспозицию, рекомендуем посетить Парк Кузьминки!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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