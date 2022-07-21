Продлён приём заявок на Питчинг копродукции стран СНГ

Приём заявок на Питчинг копродукционных проектов со странами СНГ продлён до 1 августа включительно. Об этом 18 июля заявил генеральный директор студии «Лендок» Алексей Тельнов в рамках Q&A сессии «Вопрос-ответ, или как подать заявку на Питчинг проектов для совместного производства стран СНГ».

Он напомнил, что мероприятие, анонсированное на 22-23 августа в Санкт-Петербурге, проводится с целью выявления интересных идей и создания совместных копродукционных проектов кинематографистами СНГ. Ожидается, что эти взаимоотношения будут развиваться в рамках деятельности некоммерческой организации «Международное творческое объединение киностудий», концепция которой будет представлена 23 августа на V совете директоров киностудий стран ближнего зарубежья.

И питчинг, и совет директоров пройдут в рамках Международной конференции по совместному кинопроизводству, которая состоится 21-24 августа 2022 года. Мероприятие приурочено к 90-летию киностудии «Лендок».

«Цель нашего объединения – нахождение совместных копродукционных проектов, участие в зарубежных рынках, кинофестивалях, создание проектов, востребованных на внешних рынках. Нам важно найти обоюдно интересные темы. Конечно же, наша совместная деятельность будет способствовать также решению более глобальных задач – укреплению творческих, культурных связей на евразийском пространстве», – отметил Тельнов.

Генеральный продюсер продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин добавил, что главной целью питчинга является заключение соглашений между экспертами и участниками питчинга, а также укрепление гуманитарных связей между странами ближнего зарубежья. По его словам, оценивать работы конкурсантов будут «самые сильные игроки российской киноотрасли». В их числе – представители Министерства культуры РФ, Фонда «Кинопрайм», ведущих онлайн-платформ и других компаний.

В числе участников мероприятия будут не только продюсеры, но и компания РОСКИНО, профессионально занимающаяся продвижением российских фильмов за рубежом.

Также Дмитрий Якунин отметил, что организаторы питчинга проведут несколько подготовительных тренингов, чтобы помочь участникам максимально эффективно выступить на защите проектов (следите за информацией на сайте moviestart.ru – ред.).

Эта инициатива была хорошо воспринята коллегами: генеральный директор студии «Кыргызфильм» Акжолтой Бекболотов подчеркнул, что такие мероприятия необходимы для кинематографистов, не имеющих опыта в презентации своих проектов.

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