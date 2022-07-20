Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань примет участие в форуме ReForum WINNING THE HEARTS

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28 и 29 июля 2022 года состоится международный онлайн-форум ReForum WINNING THE HEARTS. В двенадцатый раз форум о развитии человека, бизнес-моделях и технологиях, меняющих будущее объединит выступления передовых ученых, прогрессивных топ-менеджеров и предпринимателей, которые уже сейчас знают, какими будет мир и потребности в будущем. Участие в форуме бесплатное.

ReForum WINNING THE HEARTS пройдёт на онлайн-платформе, объединяющей возможности прямых трансляций с функцией нетворкинга. Форматы коммуникации на ней также эффективны, как и общение в оффлайн-среде.

Узнать подробную программу событий и зарегистрироваться можно на сайте https://winningthehearts.com .

На форуме Чэнь Цюфань раскроет такие темы:

  • Как выглядит будущее в Web 3.0 и геймификация жизни (персонажи в метавселенных будут созданы с помощью ИИ и будут выглядеть, реагировать как человек);
  • Возможности web 3.0 и метавселенных для креаторов (писатели, художники, музыканты);
  • Web 3.0 — экономика, в которой каждый может свободно создавать и распространять (те, кто еще малоизвестен могут быть замечены);
  • Как используется NFT;
  • DAO — децентрилизованность метавселенной дает больше возможностей для креаторов, чем платформы, которые сильно регулируемы и страны, в которых есть ограничения;
  • AI становится инфраструктурой для развития web.3.0.

Чэнь Цюфань – китайский писатель-фантаст и креативный продюсер, автор книг «Мусорный прибой», «AI 2041», президент Всемирной китайской ассоциации научной фантастики, основатель студии разработки контента Thema Mundi.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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