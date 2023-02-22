23 февраля в музее-заповеднике «Архангельское» откроется для посетителей выставка заслуженного художника России Андрея Захарова «Свободные грани русского импрессионизма». Зрителям будут представлены 50 живописных холстов, созданных во время творческих поездок по России и находящихся сегодня в частной коллекции.

На выставке «Свободные грани русского импрессионизма» впервые будут экспонироваться работы, созданные в музее-заповеднике «Архангельское», одном из излюбленных мест художника.

«В усадьбе «Архангельское» я провёл замечательную творческую неделю в окружении старинной парковой архитектуры и заснеженных деревьев. Декабрьская погода задала настроение моим картинам: хлопья снега смешивались с белилами и буквально лепили сугробы на холсте. Зимняя стихия, парадная торжественность и очарование усадебной жизни - этим покорило меня «Архангельское», его настроение я стремился передать в своей живописи», - рассказывает Андрей Захаров о работе над циклом.

Большую часть выставки составят пейзажи русского Севера и деревенские мотивы, написанные в авторской манере. Приглашая зрителя в путешествие по известным местам и нетронутым уголкам России, Андрей Захаров раскроет очарование усадеб и городов Золотого кольца. Суровый быт русских деревень и окружающего их пейзажа, студеные воды Баренцева и Белого морей, – сама природа диктует художнику цветовую палитру и вдохновляет на смелую пастозную технику.

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