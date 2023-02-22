На ВДНХ пройдет цикл лекций «Парижские сезоны. К 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева»

ВДНХ приглашает на цикл лекций, который посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева и пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница» с 26 февраля по 25 марта. Слушатели узнают о важнейших периодах деятельности одного из самых влиятельных импресарио. Сергей Дягилев посвятил свою жизнь популяризации русского искусства на Западе и способствовал его включению в общеевропейский художественный процесс. Участие бесплатное, по регистрации на сайте ВДНХ.

Лекция «Начало парижских сезонов» состоится 26 февраля в 15:00. На встрече расскажут о первом парижском сезоне 1907 года, когда Сергей Дягилев организовал серию из пяти концертов. Гастроли начались с исторической оперы — «Борис Годунов». Также для парижских слушателей звучали отрывки из других знаменитых опер российских композиторов. Именно русские исторические концерты положили начало сотрудничеству Сергея Дягилева с Александром Николаевичем Бенуа и Александром Яковлевичем Головиным — ведущими художниками того времени.

11 марта в 15:00 пройдет лекция «От оперы до балета один шаг», посвященная золотому веку русского балета. В этот период мир увидел знаменитые постановки «Павильон Армиды», «Шахерезада» и «Послеполуденный отдых фавна». Ведущими направлениями того периода стали балеты, демонстрирующие своеобразие русской национальной культуры, и балеты на восточную тему.

Завершит серию мероприятий лекция «Балеты-симфонии», которая состоится 25 марта в 16:00. Участники обсудят рождение модерного балета и сотрудничество с художниками авангардного направления. Речь пойдет о судьбе балета после 1917 года, когда европейский театр вошел в состояние кризиса. Именно труппа Сергея Дягилева дала миру образцы высокого искусства и одарила новыми идеями. Также слушателям расскажут о периоде появления балетов «Ода», «Голубой экспресс» и многих других.

Сергей Павлович Дягилев — всемирно известный русский импресарио и меценат. Он был одним из самых ярких и влиятельных деятелей Серебряного века. Этот период нередко называют эпохой Дягилева. За все время своей деятельности он организовал около двадцати художественных выставок в России и Западной Европе. Прославился как организатор Русских сезонов и основатель легендарной труппы «Русские балеты».

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