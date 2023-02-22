КАЛИНИНГРАД: В Музее Мирового океана открытвается выставка оружия «На абордаж!»

Выставка «На абордаж!» в Музее Мирового океана впервые представит в регионе предметы Тульского государственного музея оружия.

Экспонаты из Тулы прибыли в область 17 февраля и сейчас готовятся занять свое место на выставке «На абордаж!». Выставка является совместным проектом музея-заповедника «Музей Мирового океана» и Тульского государственного музея оружия. Посетители увидят самый широкий спектр предметов оружия – от каменного топора до морского кортика, от старинных кинжалов и сабель до винтовок и пистолетов конца XIX в.

Тульский музей представит в залах Музея Мирового океана более 30 предметов из своей коллекции. Экспонаты расскажут о весомом вкладе тульских оружейников в дело оснащения абордажных команд отечественного парусного флота XVIII-XIX вв. Внимание ценителей привлечет изготовленный в России флотский мушкетон образца 1788 г. Искусство оружейников России, Бельгии, Японии и других стран представят легендарные винтовки и пистолеты.

«Калининград – город военных и гражданских моряков, у нас сильны морские традиции. Мы надеемся, что уникальный проект, рассказывающий об эволюции оружия, представляющий достижения российских и зарубежных мастеров и инженеров, будет интересен посетителям», - отметила куратор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника «Музей Мирового океана» Лариса Емельянова.

Коллекция холодного оружия из фондов Музея Мирового океана представит историю его использования в культуре приморских народов мира и в морских баталиях. На выставке можно будет увидеть роскошную коллекцию крисов – прославленного оружия воинов страны тысячи островов. Что такое абордажный бой времен гребного и парусного флотов, поведают абордажные топоры и тесаки, палаши, морские шпаги, сабли, кортики. Дополнят предметный ряд модели парусных судов и гравюры.

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