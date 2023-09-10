Свою версию легендарной песни из анимационного сериала «Фиксики» представила «русская Адель» Lina Lee

Видеопремьера композиции «Помогатор (Фиксики cover)» в исполнении Lina Lee пройдет в рамках программы «Мечталлион» на Первом канале 10 сентября. А 8 сентября песня появилась на всех музыкальных площадках под лейблом Riki Music.

Песню «Помогатор» – хит из дважды платинового альбома «Фиксипелки-2», созданного в рамках анимационного проекта ГК «Рики» «Фиксики», слышал каждый маленький поклонник сериала и каждый второй взрослый (количество просмотров на YouTube более 93 млн). В 2019 году композиция была удостоена Российской индустриальной премии в области анимации и лицензирования «Мультимир» в номинации «Луч­шая пес­ня рос­сий­ско­го ани­маци­он­но­го филь­ма».

10 сентября в эфире утреннего шоу «Мечталлион» на Первом канале состоится видеопремьера новой версии песни «Помогатор» в исполнении «русской Адель» (как ее называют поклонники и журналисты), «артистки, ломающей стандарты» (как называет себя сама Lina). 8 сентября композиция появится на всех музыкальных площадках.

«У меня два младших брата. Поэтому все песни из "Фиксиков" – это, в первую очередь, воспоминания. Но будем честны – "Помогатор" – это легенда, не меньше! Поэтому безумно счастлива подарить треку новое звучание. Вижу его лиричным, осмысленным, неочевидно глубоким. Хочется, чтобы те, кто вырос на этой композиции, при прослушивании нашей новой версии почувствовали приятное чувство ностальгии и душевного тепла», – поделилась своими впечатлениями на записи песни Lina Lee.

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