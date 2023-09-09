Новая песня Ефимыча «Речка» – размышления о добре и зле в современных реалиях

7 сентября состоялся релиз песни Ефимыча «Речка». Это легкая ироничная композиция на злободневную тему экологических проблем и путей их решения.

Только ленивый сегодня не высказался о необходимости защиты окружающей среды. Кто-то клеймит обладателей шуб, неловко перетаптываясь в кожаных ботинках, кто-то выступает с массой инициатив по сохранению природы, параллельно сливая отходы своего предприятия в реку. Маленькая речка, о которой никто и не помнит, - символ лицемерия царства человека над природой. Удивительно, но Ефимычу при всей сложности темы удалось сохранить фирменную доброжелательную подачу, беззлобный юмор и «упаковать» песню в панковую аранжировку, но без агрессии.

«Речка - ироничная песенка на модную нынче тему защиты окружающей среды. Надеюсь, что удалось в ней поиронизировать как над доморощенными преобразователями и угнетателями природы, так и над делающими себе всяческие карьеры на этой теме популистами», - делится замыслом создатель проекта «Ефимыч» Олег Шаранданов.

Музыкальный мультижанровый проект Ефимыч уже стал родным для российского слушателя и продолжает набирать обороты в интернет-пространстве. Искренние авторские тексты и стихи русских классиков, осмысленные в новом звучании, красивые гитарные мелодии - всё это объясняет стремительно растущий успех этого проекта. Особой популярностью у слушателей пользуется «Есенинский цикл» - например, видео с одной из песен цикла собрало уже более 31 миллиона просмотров. Авторы и музыканты проекта - отец и сын Олег и Владислав Шарандановы.

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