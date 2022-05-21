Свыше 100 музеев Подмосковья примут участие в акции «Ночь музеев»

21 мая 2022 года в Подмосковье проходит традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев».

«Подмосковье традиционно, уже в 16-ый раз, присоединится к акции. Ежегодно в акции принимают участие более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья – она уже полюбилась многим. В регионе свыше 100 музеев на любой вкус: от исторических до художественных. Каждый найдет для себя площадку по интересам. Гостей подмосковных государственных музеев 21 мая ждут десятки интересных и запоминающихся мероприятий. Нашему региону есть, чем поделиться и о чем рассказать», – сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она также добавила, что в этот день во многие учреждения культуры вход будет бесплатным, а также продлены часы работы.

В свою очередь министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова напомнила, что 18 мая отмечается Международный день музеев.

«Поздравляю работников подмосковных музеев с профессиональным праздником. Каждый музей индивидуален, практически у каждого есть своя аудитория, у многих – своя фестивальная повестка, но все они объединены историей нашей страны и Подмосковья. Благодарю музейных работников за высокий профессионализм, талант и творческий подход к решению самых сложных задач. В последние годы вы провели немало масштабных выставочных проектов, фестивалей, других крупных мероприятий, которые по достоинству оценили не только жители Подмосковья, но и гости из многих регионов страны», – рассказала Елена Харламова.

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