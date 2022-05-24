На ВДНХ отметят юбилей монумента «Рабочий и колхозница»

25 мая на ВДНХ пройдут экскурсия и лекция, приуроченные к 85-летию знаменитого монумента «Рабочий и колхозница», одного из главных символов Выставки. Оба мероприятия бесплатные, по предварительной регистрации на сайте ВДНХ, они пройдут непосредственно в павильоне «Рабочий и колхозница».

В 18:00 состоится тематическая экскурсия «Рабочий и колхозница. Сквозь годы и эпохи». Гости совершат экскурс в историю XX века и подробно узнают о создании скульптуры «Рабочий и колхозница» — монументального произведения известного скульптора Веры Мухиной.

Экскурсовод расскажет, как скульптурная группа оказалась рядом с открывающейся Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, как она стала символом киностудии «Мосфильм» и какая связь между историческим и современным предназначением павильона. Количество участников — до 30 человек.

В 19:00 пройдет лекция «Идеал и символ советской эпохи». Лектор — старший научный сотрудник Института славяноведения, член-корреспондент Международной генеалогической академии, член правления Историко-родословного общества в Москве, кандидат исторических наук Борис Морозов.

Он расскажет о своем отце — Николае Викторовиче Морозове — ученом, инженере, участнике проекта по созданию скульптуры «Рабочий и колхозница», о его работе над созданием монумента и поездке в Париж на Всемирную выставку.

«Рабочий и колхозница» — знаменитый памятник, созданный советским скульптором Верой Мухиной и архитектором Борисом Иофаном, объект культурного наследия федерального значения. Скульптура была изготовлена для советского павильона на Всемирной выставке в Париже, открывшейся 25 мая 1937 года. Для того чтобы вывезти из Союза и провезти через тоннель в Париже, а потом снова установить на родине, 24-метровые фигуры разрезали на 65 частей, уместив детали в более чем 20 железнодорожных вагонах. Для сборки конструкции в Париж были направлены ведущие инженеры, монтажники, слесари, сварщики и жестянщики. В столице Франции скульптура стояла на 34-метровом павильоне.

Сам памятник представляет собой скульптурную группу из мужской и женской фигур, которые устремлены вперед и поднимают серп и молот. Первая реставрация монумента после его установки в Москве была проведена в 2003–2009 годах. Сегодня павильон «Рабочий и колхозница» является флагманской площадкой образовательной программы ВДНХ. В лектории и на крыше здания проходят мастер-классы, семинары, концерты и другие мероприятия. Также московские и региональные музеи представляют здесь лучшие экспонаты из своих коллекций.

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