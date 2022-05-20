МУЗЕИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В «КОСМОС»!

С 24 по 26 мая 2022 года на ВДНХ в павильоне «Космос» пройдут заключительные мероприятия IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». В этом году на конкурс представлено 126 проектов в 20 номинациях из 62 корпоративных музеев России. Победителей объявят 26 мая.

Самыми активными стали музеи Москвы и Московской области (12 проектов), Перми и Пермского края (9 проектов), Санкт-Петербурга (7 проектов), Свердловской и Архангельской области. Участие в конкуре приняли 41 город из 7 федеральных округов!

В павильоне «Космос» на ВДНХ пройдут открытые защиты 58 проектов, включенных в шорт-лист конкурса в 13 номинациях.

За 4 года у конкурса уже появились «старожилы» — ни разу не пропустили состязания Музей истории и техники ПАО «Кировский завод», Музей энергетики Урала ОАО «МРСК Урала», Музей «Магнезит». В этом году на конкурсе 28 «новичков».

Среди участников конкурса – региональные предприятия ведущих предприятий России: ОАО «РЖД», АО «ОСК», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «ТРАНСНЕФТЬ», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ПАО «Россети», Группы предприятий РусГидро, АО «СУЭК», АО «ОДК», ГК «ФосАгро», ПАО «ЮНИПРО», ПАО «Уралкалий». ПАО «Газпром» представляет 6 компаний из Москвы, Югорска, Ухты, Оренбурга, Чайковского, Нового Уренгоя.

Самыми популярными в конкурсе стали номинации:

«Музей для всех» – 12 проектов;

«Лучший издательский проект музея» – 11 проектов;

«Лучший музейный видеофильм» – 11 проектов;

«Новая экспозиция» – 10 проектов;

«Выставка года» – 9 проектов.

Окончательный выбор в номинации «Общественное признание», 10 финалистов которой были определены путем онлайн-голосования, предстоит сделать участникам финала конкурса. В голосовании приняли участие 29 599 жителей страны!

«В настоящее время актуализировалась роль корпоративных музеев в обществе: каждый из них уже не просто структурное подразделение организации, занимающееся хранением и экспонированием достижений, а главный коммуникатор между прошлым и будущим. Как мы дорожим семейными фотографиями и свидетельствами успехов своих родных, так и в коллективах бережно хранят память в музейных залах – для своей компании, для истории России. Корпоративные музеи берегут артефакты побед человеческого разума, легендарные открытия и изобретения. Они несут культурную и образовательную миссию, заботливо сохраняют не только индустриальное наследие, но и духовно-нравственные традиции – такие, как уважение к труду, любовь к профессии. Это тот культурный код, который формируется и передаётся из поколения в поколение трудовыми династиями, институтом наставничества, профессиональными сообществами», – подчеркивает Наталья Нечаева, директор Всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

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