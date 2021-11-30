Выставка Алисы Йоффе «Случай» открывается в Центре Творческих Индустрий «Фабрика»

8 декабря 2021 года в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» открывается выставочный проект Алисы Йоффе «Случай». Выставка художницы является первым за долгое время обращением художницы к абстракции (впервые с 2015 года), завершая период разработки более прямого использования социальных сюжетов. Отсутствие «изображения» социальных отношений на поверхности холста, тем не менее, не означает, что абстракция сама по себе является «чистым» искусством вне контекста возникновения. Так, Мейер Шапиро в своем поворотном тексте «О природе абстрактного искусства» предложил острую социальную трактовку абстракции. Для него жесты и следы, оставленные экспрессивностью автора, сгущаются в аллегории социального устройства промышленного капитализма. Какой бы бессюжетной, беспредметной ни была живопись, это отсутствие сюжета переносит внимание на смысл самого использования художественных инструментов и методов. То есть в обращении к абстракции производственные отношения доходят до своего смысла в культуре.

В отношении проекта Алисы Йоффе важно, что ее работы сделаны в доступной программе Procreate. Рекламные слоганы этого приложения гласят: «Возьми художественную студию с собой» и «набрасывай, рисуй, создавай». Для нас важно, как современный рынок потребительских приложений для творчества воссоздает мифологию, предложенную в XIX веке в отношении произведения искусства. Набросок, рисунок, создание (творение) – это пирамидальная идея о воплощении из небытия определенного творческого вдохновенного замысла. Эта реклама почти дословно воспроизводит «классическую» схему создания произведения, делая «академический подход» доступным для самых широких цифровых масс. Эта идея о поступательности творения проецирует властные иерархии и на само общество. Вместо того чтобы просто поддерживать этот миф, проект «Случай» выстраивает сопротивление своему медиуму, которым в данном случае является мобильное приложение и навязанный им порядок, система действий. Йоффе стирает пальцем по планшету уже существующие наброски, акцентирует «случайность пальца», показывая, насколько хаотичными могут быть отношения между технологией и идеей живописного мастерства.

Исследователь прозы Диккенса Рэймонд Моррис справедливо писал, что романы Диккенса подразумевают новый образ города: «город становится методом письма». Диккенс показывает, что система крупного индустриального центра кажется всем его жителям необходимостью и властной машиной, тогда как Диккенс посредством письма показывает случайность такой констелляции, как современный город. Он весь соткан из совпадений и чрезвычайных мер, которые затем становятся условиями жизни и правилом для последующих поколений. Подвергнуть идею города реверс-инженерингу, выявив в его функционировании роль случайности, – важный момент для модернизма Диккенса. В этом проекте Алиса Йоффе говорит о том, что перенос из приложения Procreate на холст создает архитектурное впечатление. В ее проекте архитектура связывается со случайностью пальцев. Художница говорит, что этот проект переосмысляет или даже пародирует супрематизм Малевича, для которого супремы действительно подразумевали вид на город и дома с высоты полета. Для мира супрематизма индустриальный город – результат планирования и системы. Для Йоффе обращение к супрематизму выявляет «нелепость» первого чертежа, его связь с телесными движениями. Тем самым она критикует иерархию от наброска к готовому произведению, создавая пародию на «творческое» проектирование современного города. Этот город не расчерчен циркулем и линейкой, как у Малевича, Родченко и Лисицкого, – он опосредован требованиями спонтанности и самовыражения посредством приложений. В этом случае само обращение к абстракции – не столько указание на конвенции живописи, сколько анализ конвенций «творчества» в цифровых приложениях.

Борис КЛЮШНИКОВ

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