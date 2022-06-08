В Нижегородской области спасут творение Шухова

В городе Выкса Нижегородской области планируют реставрировать выдающийся памятник инженерной мысли – бывший листопрокатный цех Нижне-Выксунского завода, покрытие для которого более 125 лет назад разработал гениальный российский изобретатель Владимир Шухов. Но сначала строение перенесут на территорию будущего индустриально-туристического парка «Баташев». В мае 2022 года проектную документацию и результаты инженерных изысканий на эти работы рассмотрела Главгосэкспертиза России.

Свод-оболочку на листопрокатном цехе Нижне-Выксунского завода относят к числу самых интересных и оригинальных конструкций, созданных Шуховым. Инженер впервые в мире применил прямоугольное в плане покрытие двоякой кривизны из сетчатых металлических конструкций – однотипных стержневых элементов. В 1983 году листопрокатный цех закрылся, а в наши дни здание с парусообразным сетчатым покрытием, изобретенным Шуховым, было признано объектом культурного наследия.

Проектными решениями, получившими положительное заключение государственной экспертизы, планируется реставрация и перенос конструкций бывшего листопрокатного цеха на территорию проектируемого индустриально-туристского парка «Баташев». Он будет располагаться на территории бывшего чугунолитейного цеха Верхне-Выксунского завода, где планируют создать современный музейный комплекс и детский образовательный центр. По соседству с историко-образовательной зоной появится пространство активного отдыха с верёвочным парком и экстремальной велотрассой. Кроме свода листопрокатного цеха в парк перенесут еще одно творение Шухова – водонапорную башню.

Для переноса на стройплощадку каркас цеха будет разобран на укрупненные блоки. На месте поврежденные элементы каркаса будут восстановлены или заменены. Затем каркас соберут и скрепят болтами. Предусмотрена полная замена прогонов покрытия.

Проектную документацию подготовило производственно-строительное предприятие «Качество и надежность».

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