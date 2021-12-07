«Тайны следствия». Новый сезон детективного сериала на телеканале «Россия»

13 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера 21-го сезона детективного сериала «Тайны следствия». За дело вновь берется самый обаятельный и авторитетный следователь Мария Швецова!

Новый сезон – и новые тайны, которые предстоит расследовать подполковнику юстиции Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вместе с командой высококлассных специалистов. Кто причастен к дерзкому убийству бизнесмена, свидетелем которого стал начальник убойного отдела Кораблев (Игорь Николаев), и за что была убита звездная пара известных фигуристов? Кто устроил расправу над дочерью влиятельного предпринимателя, за что лишили жизни гражданина Аргентины и как произошло загадочное убийство на съемочной площадке фильма? Чтобы раскрыть дела, Марии Сергеевне придется включать свою знаменитую интуицию на полную мощность.

Из декрета возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Полковник Ковин (Вячеслав Захаров) направляет ее в отдел Швецовой для подкрепления. Колонкова рада снова быть в строю, но разрывается между работой и маленьким сыном, так что Швецовой приходится не раз прикрывать подругу. Дочь Марии Сергеевны Злата (Злата Ковальчук) преподносит маме очередной сюрприз. Вместе со своим молодым человеком Злата начинает вести журналистские расследования. Швецова не приветствует новое увлечение дочери, но девушку не останавливают даже первые стычки с миром криминала…

В личной жизни у Швецовой тоже всё непросто. Платонов (Алексей Комашко), наконец, решается сделать Марии Сергеевне предложение, но внезапно на горизонте появляется её бывший муж – Дмитрий Луганский (Мирослав Малич).

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