Ассоциация анимационного кино запустила платформу авторской анимации

Ассоциация анимационного кино объявляет о запуске Социальной Платформы авторской анимации. Она представляет широкому кругу зрителей уникальное культурное явление — авторскую мультипликацию, обычно доступную лишь в фестивальном формате. Более 3000 мультфильмов на multanima.ru ждут своих зрителей уже с 1 декабря.

Философские фантазии, размытые или сверхлаконичные образы, неявные сюжетные ходы, странные или классические мелодии. Что такое авторская анимация и как ее смотреть? Чем отличается от коммерческой? Почему она особенная? Уже совсем скоро найти ответы на эти вопросы и сформировать свое видение станет намного проще.

В декабре 2021 года начинает работу Социальная Платформа для детей и родителей, объединяющая и популяризирующая лучшие произведения авторской анимации за последние 30 лет.

«Раньше эти мультфильмы были доступны ограниченному кругу зрителей и в основном на профильных мероприятиях, таких, как фестивали. Все остальное время синефилам приходилось прицельно искать каждое отдельное произведение в сети. Фильмам нужен экран, и очень здорово, что команда проекта собрала их и сделала удобную навигацию. Благодаря запуску multanima.ru вся сфера авторской анимации становится более открытой. Мы рады сделать это удивительное, вдохновляющее искусство доступнее и уверены, что платформа станет как пространством для увлекательного досуга, так и источником получения знаний. Именно для этого мы ее и задумали», – рассказывает исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

Multanima.ru объединяет в себе функции онлайн-кинотеатра и каталога. На платформе размещены более 3000 мультфильмов от российских анимационных студий и независимых авторов. Каталог на сайте будет постоянно обновляться и развиваться. Предусмотрены удобные фильтры для поиска контента и разделы, в которых можно найти сведения о режиссерах, художниках и продюсерах, информацию о техниках и приемах в анимации, а также тематические рекомендации на любой вкус. Например, лучшие мультфильмы о дружбе, семье, любви, природе, поэзии, волшебстве и так далее. Совсем скоро на платформе начнет работу новостной и образовательный каналы с еженедельными видеообзорами. Пользователи смогут принять участие в мастер-классах и серии творческих встреч с мастерами анимации.

Весь контент на multanima.ru полностью бесплатный. Регистрируйтесь на платформе и погрузитесь в мир российской авторской анимации!

Проект «Социальная платформа для детей и родителей, объединяющая и популяризирующая лучшие произведения отечественной авторской анимации за 30 лет» осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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