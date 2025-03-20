«Тайны следствия»: в Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го сезона легендарного детективного сериала

«Тайны следствия» для телеканала «Россия». В новом сезоне сериала-хита самый красивый следователь страны Мария Швецова и ее профессиональная команда продолжат расследовать запутанные преступления и открывать опасные тайны Петербурга. В роли Марии Швецовой – народная артистка РФ Анна Ковальчук.

В юбилейном, 25-м сезоне «Тайн следствия» Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) ждут многочисленные сюрпризы, как в рабочей, так и в личной жизни. По долгу службы ей предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенёв), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

Сезон начинается с громкого юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Алексей Комашко), Мария Сергеевна решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук)…

«25-й сезон! Четверть века! Это, конечно, удивительно! И очень приятно, что зрителям все так же интересно следить за жизнью и работой Марии Швецовой и всех героев нашего сериала. Все мы давно уже не просто коллеги, мы как семья, поэтому каждый раз снова встречаться на съемочной площадке – большое счастье. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне эту роль и зрительскую любовь и к самому сериалу и, конечно, к нежно любимой мною Марии Сергеевне. Мне часто приходят письма от молодых девушек, которые рассказывают, что после просмотра «Тайн следствия» они мечтали пойти по стопам моей героини, отучились и теперь работают следователями. Я восхищаюсь ими, ведь это действительно очень непростая профессия. Но даже в профессии следователя можно быть как Мария Сергеевна – справедливой, любящей, сочувствующей. И находить баланс между работой и личной жизнью. Конечно, относительно любовной линии этот сезон будет, как всегда, очень интересным. Но что именно произойдет – оставлю в тайне, пусть зрители сами все увидят!», – поделилась впечатлениями актриса Анна Ковальчук.