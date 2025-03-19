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ДомойСанкт-ПетербургСолист группы «Звери» представит фотовыставку, которую он сгенерировал совместно с искусственным интеллектом

Солист группы «Звери» представит фотовыставку, которую он сгенерировал совместно с искусственным интеллектом

editor
By editor
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Рома-Зверь
Фото – личный архив музыканта

Фронтмен группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) отступил от сугубо музыкальной карьеры в сторону современного искусства, кинематографа и писательства. В прошлом году стало известно, что артист стал продюсером и композитором драмеди «Все, что тебя касается» — фильм сняли на живом концерте коллектива в «Лужниках». А в ближайшее время поклонники смогут оценить творчество кумира в других направлениях. Он анонсировал сразу несколько проектов, которые не связаны с основной деятельностью музыкальной группы.

Летом в Санкт-Петербурге пройдет персональная фотовыставка артиста «Привиделось». В основу легли кадры из путешествий, на которые с помощью искусственного интеллекта Роман добавил образ привидения. Всего публике будет представлено около 70 ранее неизданных работ, которых не видели даже близкие музыканта.

Также к выходу в свет готовится и громкая книжная новинка от кумира поколения: расширенная автобиография о жизни культового коллектива авторства Ромы Зверя, включая последние годы. В издание также войдут ранние работы — роман-откровение «Дожди-пистолеты» 2006 года о жизни артиста в Таганроге до переезда в Москву и «Солнце за нас» 2017 года, который повествует о закулисье с момента создания группы до феноменальной популярности и успеха.

Группа «Звери» — девятикратный обладатель звания «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ и множества других наград. В 2007 году музыканты были признаны одними из самых состоятельных отечественных звезд по версии Forbes.

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