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ДомойСанкт-ПетербургДмитрий Куклачёв встретился с котами в Эрмитаже

Дмитрий Куклачёв встретился с котами в Эрмитаже

editor
By editor
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дмитрий куклачев - коты эрмитажа

28 марта известный дрессировщик, заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачёв навестил легендарных эрмитажных котов, по счастливой случайности и логичной закономерности, это произошло во Всемирный день уважения кошки.

Старший сын легендарного клоуна Юрия Куклачёва приехал в Санкт-Петербург одним из первых из «пушистого каравана доброты», так назвали эстрадно-цирковой тур «Самый добрый клоун», который проходит в городах России (при поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Перед показами шоу в северной столице артист отправился в Государственный Эрмитаж к стражам сокровищ нации – нештатным хвостатым сотрудникам. Как живут, что едят, какие повадки им характерны — представителю династии дрессировщиков интересовало всё о жизни необыкновенный питерских котов, предки которых 300 лет служат людям и государственным интересам со времён Петра I.

Дрессировщик оценил физическую форму, смекалку и контактность грациозных обитателей музея и отметил, что пушистые артисты «Театра кошек Куклачёва» – как раз такие, большинство из них жили вне домашнего комфорта, были подобраны на улице. Куклачёв отметил контактность музейных стражников: «Это говорит о том, что за ними очень хорошо ухаживают!»

Встреча прошла в тёплой атмосфере, коты получили угощенье из зоомагазина, а Дмитрий Куклачёв – вдохновение.

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