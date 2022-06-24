Талантливые люди Беларуси в рейтинге самых выдающихся личностей Евразии по версии британского журнала OCA People

В новом специальном выпуске британского журнала OCA People 2022 посвященном самым выдающимся творческим личностям Евразии были опубликованы интервью детского писателя Михаила Куницкого, поэтессы Марии Мучинской и фильммейкера Виталины Головач

OCA People — ежегодный специальный выпуск журнала OCA, в котором раскрываются современные выдающиеся творческие и активные личности Евразии, добившиеся успехов в сферах своей деятельности.

Каждый год в журнал попадают только самые выдающиеся лица из разных уголков планеты. В этом году в список попал детский писатель, Михаил Куницкий, поэтесса, Мария Мучинская и фильммейкер Виталина Головач, и все они родом из Беларуси.

Михаил Куницкий — детский писатель из Беларуси. Имеет техническое образование, работает программистом. На данный момент выпустил три печатные книги: две в Москве «Откуда берутся мечты», «Мир так уникален» и одну в Лондоне «Путешествие на четырех ногах». Сотрудничает с издательством «Азбукварик» в Беларуси и пишет тексты песен, книги, игрушки, имеет звание «Серебряное перо России».

«Я понял, что детская литература — это мир маленькой гусеницы, которая вскоре должна превратиться в прекрасную бабочку. В этом микроскопическом мире есть свои законы, где надо быть открытым и искренним», — вдохновленно делится Михаил со своими юными читателями.

Мария Мучинская — поэтесса, имеет два высших образования: математик-программист и экономическое. Стихи начала писать в сентябре 2019 года, является членом литературно-художественного объединения «Беги», Международного союза русскоязычных писателей, Международного союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии.

«Своими работами я не пытаюсь навязать свою точку зрения, а стремлюсь вызвать желание задуматься, задать себе вопрос: кто я? Какова моя роль на земле? Почувствуйте ответственность за происходящее, преодолейте в себе равнодушие», – отмечает Мария.

Виталина Головач — фильммейкер, из маленького городка Осиповичи в Беларуси. В 2021 году сняла свой первый короткометражный фильм, в котором ей удалось передать внутренние переживания и размышления об одиночестве и преодолении трудностей. Уже больше года работает руководителем проектов в Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) и занимается разработкой и продвижением креативных идей для журнала OCA Magazine, а также курирует кинофестиваль ECG (Лондон).

«Самое главное, будьте честны в своей работе перед собой и своей совестью. Помните, что слово лечит и ранит. Творчество должно исцелять, сеять свет, помогать отличать плохое от хорошего. И никогда не стесняйтесь учиться, принимать критику с благодарностью. Критика — очень важный учитель любого творческого человека. Никогда не останавливайтесь и верьте, что лучшее еще впереди», — делится напутствием Виталина.

Подобное сотрудничество авторов и публицистов с британским журналом имеет большое значение для развития социальных и культурных мостов между странами Евразии (и странами далеко за его пределами), а также способствуют налаживанию международных отношений и обмену опытом между профессионалами всего мира.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.