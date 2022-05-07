Всероссийская научная конференция «История Церкви: факт и мысль» прошла в МДА

5 мая 2022 года в Московской духовной академии состоялась Всероссийская научная конференция «История Церкви: факт и мысль», организованная кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Это основная конференция Московской духовной академии исторической тематики. Она проводится на регулярной основе ежегодно, начиная с 2019 года.

Ставший доброй научной традицией исторический форум в 2022 году был посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, и начала строительства в 1422 г. Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В конференции приняли участие 78 докладчиков, как авторитетных специалистов по истории Церкви, так и молодых историков. Спектр выступающих включил в себя представителей профессорско-преподавательской корпораций и учащихся Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Российского православного университета святого Иоанна Богослова, Николо-Угрешской, Воронежской, Коломенской, Ставропольской, Екатеринодарской и Новосибирской духовных семинарий, Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, научных сотрудников Института российской истории и Института всеобщей истории Российской академии наук, Российской Академии естествознания, Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея, Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Музея истории города-курорта Сочи, сотрудников Национальной академии наук Республики Беларусь, Смоленского государственного университета, Регионального открытого социального института, Российского государственного гуманитарного университета, Свято-Филаретовского института, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Таврической академии Крымского федерального университета, Северного (Арктического) федерального университета и представителей епархиальных структур. Пленарное заседание своим приветственным словом открыл ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит. Вести пленарное заседание в Малом актовом зале владыке ректору помогал заведующий кафедрой церковной истории МДА профессор Алексей Константинович Светозарский.

«Эпоха преподобного Сергия очень похожа на наше время, — сказал владыка Феодорит. — Разгул человеческих страстей приводит к драматическим последствиям. Именно поэтому необходимо обратиться к наследию русской святости. Преподобный, конечно, занимает здесь особое место. Смиренный молитвенник, не писавший длинных трактатов на общественную или политическую тематику, он тем не менее оказывал колоссальное влияние на умирение бушующих страстей. Устная традиция сохранила для нас принцип, которым руководствовался Преподобный во взаимоотношениях с конфликтующими братьями. Путь к преодолению общественных бедствий он видел через единение в любви. Cвой монастырь он посвятил Пресвятой Троице, даже взгляд на образ Которой, как считал Преподобный, побеждает ненавистную рознь мира сего».

Рабочая часть пленарного заседания открылась выступлением доцента МДА Михаила Викторовича Первушина с докладом «Образ преподобного Сергия в «Похвале» Епифания Премудрого», в котором автор предпринял попытку показать «эстетику святости», предложенную автором «Похвального слова».

Далее ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН доктор исторических наук Андрей Петрович Богданов представил в дистанционном формате доклад «Исторические труды Троицкого келаря Симона Азарьина». В частности, он рассказал о созданной келарем Симоном в середине XVII века лучшей редакции «Жития преподобного Сергия».

Доктор исторических наук профессор Олег Германович Ульянов, академик РАХ и РАЕ, выступил на пленарном заседании с докладом «Эпитафия преподобного Андрея Рублёва († 17.10.1428) и дата кончины преподобного Никона Радонежского († 17.11.1428)». Олег Германович представил научно обоснованную реконструкцию эпитафии преподобного Андрея Рублёва из архива известного архитектора-реставратора П.Д. Барановского и подверг аргументированной критике тщетные попытки дискредитации этого важного источника.

Продолжилась работа пленарного заседания выступлением профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислава Игоревича Петрушко, доктора церковной истории, на тему «К вопросу о “нестяжательстве” митрополита Иоасафа (Скрипицына)». В своем докладе автор поставил под сомнение принадлежность митрополита Иоасафа к «партии» нестяжателей и предпринял попытку реконструировать подлинное отношение митрополита к вопросу о церковном землевладении.

Следующее сообщение «Внутренний подвиг преподобного Сергия в контексте русской истории» зачитал доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Николай Николаевич Павлюченков. Внимание автора было сконцентрировано на отказе преподобного Сергия от митрополичьей кафедры в Русской Церкви перед лицом надвигающейся церковной и политической смуты.

Завершилась пленарная часть докладом «Почитание преп. Сергия Радонежского в Соловецком монастыре», подготовленным в соавторстве доцентом Николо-Угрешской духовной семинарии священником Владимиром Алёшковым и научным сотрудником Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Александрой Владимировной Алёшковой. Особый акцент в выступлении был сделан на истории строительства на Соловках храма во имя Радонежского игумена.

После перерыва работа конференции продолжилась в семи секциях — «Троице-Сергиева лавра в истории Церкви», «Московская духовная академия в истории духовного образования», «Проблемы изучения истории Христианства», «Русская Церковь в годы репрессий», «Церковь, государство и общество в ХХ веке», «Церковно-общественная мысль в России и за рубежом» и «Служение Церкви на благо общества».

Всем участникам IV Всероссийской научной конференции «История Церкви: факт и мысль» были розданы именные сертификаты за подписью ректора МДА епископа Звенигородского Феодорита и предоставлена возможность опубликовать свои научные доклады в виде статей в научном журнале МДА «Церковный историк».

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