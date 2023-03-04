В Москве провели пресс-бранч в рамках проекта «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения»

В московской Галерее Императорского фарфорового завода состоялся пресс-бранч по случаю запуска проекта «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения». Проект стартует 9 марта 2023 г. в Республике Таджикистан и будет проводиться в апреле – в Азербайджанской Республике, а в мае – в Республике Узбекистан.

Организаторы мероприятия: Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный музей Л.Н. Толстого в Москве, ООО «КиноФокус» при участии государственных образовательных и культурных учреждений республик Таджикистан Азербайджан, Узбекистан. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Площадка Галереи Императорского фарфорового завода для пресс-бранча была выбрана не случайно. С Центром кинофестивалей и международных программ ее связывают долгие партнерские отношения. В день проведения мероприятия там были представлены копии статуэток, изображающих представителей народностей, проживавших на территории России во время переписи населения 1882 года. Это событие известно тем, что в нём принимал участие Лев Николаевич Толстой, Государственный музей которого сегодня является партнёром проекта «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения».

Спикерами на мероприятии выступили: Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ; Сергей Архангелов, директор Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве; Елена Трофимовская, руководитель проекта «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения», старший руководитель программ Центра кинофестивалей и международных программ и Илья Хардиков, солист Московской государственной академической филармонии и Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ.

В самом начале пресс-конференции, Татьяна Шумова подчеркнула, что 2023 год был объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ. И основная миссия предстоящего проекта — укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества со странами постсоветского пространства, с которыми нас связывала не только общая географическая территория, но и более чем 70-летняя история. «Проект «Русский язык как культурный код нации и язык межнационального общения» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, — отметила Татьяна Владимировна. — Каждый приезд в одну из стран: Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, включает в себя мастер-классы по методике преподавания русского языка как иностранного, музыкальные и кино-вечера, а также выставки, посвящённые русскому литературному наследию — такие направления будут реализованы в каждом из государств-партнеров».

Одним из спикеров образовательной части проекта станет Виктор Шаклеин, член Президентского совета по русскому языку. Среди участников музыкальной части была названа в том числе Виктория Носовская — эксперт фонда Владимира Спивакова. Новшество проекта заключается в презентации фильмов лауреатов фестиваля «Дни короткометражного кино». Режиссёр картины «Чудомобиль» представит её в Азербайджане, а автор киноленты «Не ошибка» отправится в Узбекистан.

Татьяна Шумова также отметила, что литературно-музыкальные и литературные спектакли в рамках проекта подбирались для каждой страны индивидуально. Например, в Азербайджане покажут постановки по сказкам Пушкина.

Сергей Архангелов, директор Государственного музея Л.Н. Толстого, добавил, что выставки, которые будут представлены в трех странах, будут переданы в дар представителям культурных миссий: «Все наши выставки проекта носят название «выставка-подарок» — каждую из них мы оставим в стране проведения, чтобы ее могли экспонировать даже в глубинках. Это и выставка «Поэзия в таланте: Некрасов и Толстой», она пройдёт в Таджикистане, и «"Анна Каренина" есть совершенство» — в Узбекистане, и «Великая невстреча: Толстой и Достоевский» — в Азербайджане».

Елена Трофимовская, руководитель проекта рассказала, что в каждой из стран будут проведены мастер-классы по новейшим методикам преподавания русского языка: «Еще в 2016 году появился образовательно-просветительский проект для стран, в которых русский язык изучают как иностранный. В нём участвуют такие государства, как Сербия, Узбекистан, Таджикистан и Абхазия. Судя по увеличению количества студентов Узбекского университета на направлении «Русская филология», интерес к изучению русского языка у иностранцев неуклонно возрастает даже сейчас. Поэтому в рамках проекта будут проведены мастер-классы по новейшим методикам преподавания русского языка как иностранного. В этом году к проекту присоединился Институт русского языка имени А.С. Пушкина. Лекции его преподавателей будут нацелены на установление межвузовского и межнационального общения». Организаторы проекта сообщили, что все участники образовательных мастер-классов получат обязательные сертификаты.

Илья Хардиков, солист Московской государственной академической филармонии сообщил, что его коллеги — музыканты и певцы будут исполнять классические произведения, а также подготовят для каждой из стран отдельные сюрпризы: Например, в Азербайджане прозвучат известные песни на национальном языке. В проекте примут участие артисты Большого театра Гюзель Шарипова, пианист, солист Мостконцерта Сергей Семёнов, а также лауреаты российских и международных конкурсов и многие другие прославленные артисты.

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