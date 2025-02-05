Тань Юйцзе – виолончелист, ассистент-стажер виолончельного факультета Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, аспирант музыкальных искусств Московского государственного педагогического университета. Лауреат I степени XIV Международного конкурса музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты» памяти Е.Ф. Гнесиной в номинации «Оркестровое инструментальное соло (струнные)» (Москва, 2023).
Дебют китайской певицы Сюй Минхун состоялся в Московской консерватории в честь Года культуры России и Китая, 2025