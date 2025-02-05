Дебют китайской певицы Сюй Минхун состоялся в Московской консерватории в честь Года культуры России и Китая

31 января в Малом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского состоялся дебютный концерт китайской певицы Сюй Минхун «От барокко до современности», приуроченный к 76-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и перекрестным Годам культуры двух держав.

Сюй Минхун (лирико-колоратурное сопрано) является выпускницей Московской и Санкт-Петербургской консерваторий, в 2016 году дебютировала в Мариинском театре, став первой китайской оперной певицей, выбранной руководителем Академии молодых певцов Ларисой Гергиевой для участия в постановках. Сейчас она является членом Пекинской ассоциации музыкантов, дирижёром Российского зарубежного китайского хора и организатором китайско-русской музыкальной программы «Культура с Минхун».

Концерт «От барокко до современности» – дебют Сюй Минхун на сцене любимого ВУЗа. Её партнерами по сцене стали Тань Юйцзе (виолончель) и Московский камерный оркестр новой музыки (дирижер – Чжан Сыцин). Тань Юйцзе и Чжан Сыцин также являются воспитанниками Московской консерватории.

Концертная программа стала отражением более чем 300-летней истории мирового музыкального искусства: прозвучали произведения Генделя, Моцарта, Форе, Шуберта, Верди и Дебюсси, Римского-Корсакова и Глазунова, а также сочинения китайских композиторов и китайские народные песни, которые впервые были представлены в оркестровой версии китайского композитора Лун Синюя для камерного оркестра.

Трогательным подарком для всех зрителей стало исполнение в финале концерта Вокализа Лизы Бричкиной из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие». Как отметила Сюй Минхун, «память о Великой Победе 1945 года одинакова важна и для русских, и для китайцев, которые стояли плечом к плечу в борьбе с фашизмом. Это произведение – дань памяти всем тем, что спас землю от войны и разрушения, и дал подарил нам мир и возможность в дружбе и сотрудничестве развивать наши страны!»

В дальнейшем планируется развитие проекта «Культура с Минхун» и проведение сольного концерта певицы летом 2025 года в Санкт-Петербурге.